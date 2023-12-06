Karadeniz’in yeni kabusu. Günde 3 bin kilometre uçuyor, 1 yılda 30 bin yumurta bırakıyor

Zararın önümüzdeki yıllarda yüzde 40’a çıkabileceği uyarısı yapan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındığın ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti. Böcek, havaların soğumasıyla birlikte evlere de girmeye başladı.

KAHVERENGİ KOKARCA

Kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), sokucu emici ağız yapısına sahip bir böcektir ve ilk kez Eylül 1998'de Kuzey Amerika'da görülmüştür. Kahverengi kokarcaların larva ve yetişkinleri, 100'den fazla bitki türünde beslenmektedir ve verim ile kalite üzerine büyük zararlar vermektedirler. Bir dişi birey bir yaprağın üzerine tek seferde 28 yeşil yumurta bırakabilir ve bir sezonda 3.000 yumurta yapabilir, bu nedenle popülasyon hızla artabilir.

30 KİLOMETRE UÇABİLİYOR

Kahverengi kokarca zararlısı günde 30 kilometre uçabilme yeteneğine sahiptir, bu da onun hızlı bir şekilde yer değiştirebilmesi ve yeni alanlara yayılabilmesi anlamına gelir. Kahverengi kokarca, beslendiği meyvelerin dış yüzeyinde nekroz alanları veya çukurlar oluşturabilir, ayrıca yapraklarda benekler oluşabilir. Meyvenin aroma ve tadında acılaşma meydana getirir, bu da Pazar değerini olumsuz etkiler.

TEHLİKE KAPIDA

Kahverengi Kokarca zararlısı, diğer delici ve emici türlerden farklı olarak sonbaharda evleri, ahırları istila ederek sonbahar ve kış dönemini yapıların içinde geçirir, bu yüzden sosyal bir böcek özelliği taşır. Yetişkinler birkaç aydan bir yıla kadar yaşayabilirler. Bina cephelerinin içine, alt yüzeylere, pencere ve kapı çerçevelerine, bacalara veya girebilecekleri kadar büyük yerlere girebilirler. Eve girdikten sonra kış uykusu moduna geçer ve kışın geçmesini beklerler.

0-500 RAKIMDA YOĞUN BULUNUYOR

Ülkemizde ilk kez 2017 yılında İstanbul'da görülen Kahverengi Kokarca zararlısı, çok hızlı bir şekilde yayılarak birçok ile bulaştı. İl genelinde Bakanlığımız koordinatörlüğünde böceğin bulaşmasını ve yayılmasını takip etmek amacıyla her yıl rutin kontroller yapıldı, 2021 yılında ilk bulaşmalar gözlendi. 2023 yılında ise tuzaklarda yapılan kontrollerde 0-250 ve 250-500 rakımlarda yoğunluğun arttığı görüldü.

ELLE TOPLANARAK İMHA EDİLMESİ ÖNEMLİ

Düzce İl Müdürü Esra Uzun, üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini, sonbahar ve kış döneminde evlerde geçirmek üzere hazırlanan böceğin mekanik bir mücadele ile elle toplanarak imha edilmesinin, gelecek yıl böcek popülasyonunu önemli ölçüde azaltacağını ve ilimizde önemli bir ihracat ürünü olan fındığın verim ve kalite kaybını önlemek amacıyla halkın gerekli duyarlılığı göstermesinin önemli olduğunu belirtti.