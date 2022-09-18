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Karakola saldırı 1 asker şehit 1 asker yaralı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 14:13
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Karakola saldırı 1 şehit 1 yaralı

Karakola saldırı 1 asker şehit 1 asker yaralı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken,  1 asker ise yaralandı.

Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.(AA)

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Mesut Tesisat
18.09.2022 14:25
Madam başbakan olunca kahvaltıda bunlarında konuşsun ama lütfen konsimasyon yapmadan  
 
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