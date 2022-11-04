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Pençe Kilit bölgesinde Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe- Kilit operasyon bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:52
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Pençe Kilit bölgesinde Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu. MSB açıkladı

Pençe Kilit bölgesinde Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı Pençe- Kilit operasyon bölgesinde İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan’ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Kasım 2022 tarihinde, bölücü Terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Akçağlayan'ın Aksaray'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Taşpazar Mahallesi'nde oturan anne Sultan ile baba Nurettin Akçağlayan'a, askeri yetkilerce şehadet haberi verildi. Eve ise Türk bayrağı asıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da 2 yıl önce Şerife Akçağlayan ile evlenen şehidin acı haberini sosyal medyadan paylaşıp, ailesine başsağlığı diledi.

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