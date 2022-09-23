23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • MSB açıkladı. Pençe Kilit bölgesinden acı haber. Piyade üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu

MSB açıkladı. Pençe Kilit bölgesinden acı haber. Piyade üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit düştüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 18:24
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehit haberi

MSB açıkladı. Pençe Kilit bölgesinden acı haber. Piyade üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu
+
Aa
-

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, P. Ütğm. Serkan Erkuş şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda Düzhi Tepe Bölgesi'nde mağara operasyonu esnasında çıkan çatışmada yaralanan Malatyalı Piyade Üsteğmen Serken Erkuş yapılan tüm müdahalede rağmen şehit düştü. Şehit Serkan Erkuş'un acı haberi ise memleketi Malatya’da baba ocağına iletildi. Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi’nde ikamet eden şehidin ailesi acı haberle birlikte yıkılırken, sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un Malatya’da defnedileceği aktarıldı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Muzo Baskan
23.09.2022 18:41
Allah gani gani rahmet eylesin.Ailesine rabbim sabirlar versin.Basinsagolsun Turkiyem.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
3
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
5
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
6
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
7
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
﻿Aydın'da silahlı kavga. 1 ölü, 1 yaralı
﻿Aydın'da silahlı kavga. 1 ölü, 1 yaralı
﻿Aydın'da silahlı kavga. 1 ölü, 1 yaralı
﻿Pakistan'a gönderilen yardımları Süleyman Soylu açıkladı
﻿Pakistan'a gönderilen yardımları Süleyman Soylu açıkladı
﻿Pakistan'a gönderilen yardımları Süleyman Soylu açıkladı
﻿Kanser tedavisinde nokta atışı çözümler
﻿Kanser tedavisinde nokta atışı çözümler
﻿Kanser tedavisinde nokta atışı çözümler
﻿Kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
﻿Kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
﻿Kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.