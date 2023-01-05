Abdullah Avcı: Maçı daha önce de koparabilirdik

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor'u mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

''İyi bir takıma karşı oynadık. Ligin büyük takımlarını yenmişler. Analizleri yaptığımızda bekleyeceklerini biliyorduk. 4-4-2'ye döndük. Formasyon değişikliğine çabuk adapte oldular. Oyunu daha önce de koparabilirdik.

Hamsik oyuna girerken heyecanla giriyor. Bu onun sadakati gösteriyor. Abdülkadir büyük mesafe kat ediyor. 90'da savunmaya koşuyla katkı veriyor. Yorgunluklardan sonra bu galibiyet bize iyi geldi.

Taraftar sonuna kadar takıma destek verdi. Yine söylüyorum, bize transfer değil taraftar lazım. Onları burada yoğun şekilde bekliyoruz.

Bir maç kazandık. Biz yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da.''