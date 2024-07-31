Karayollarında geçiş ücretleri yönetmeliği değişti. Cezalar için tebligat gönderilmeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Karayollarında geçiş ücretleri yönetmeliği değişti. Cezalar için tebligat gönderilmeyecek

Karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

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Değiştirilen 9 maddede yeni hükümler ise şu şekilde sıralandı.

-Karayollarında geçiş ücretlerini ödemeden geçenlere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, 9 maddenin 1. fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz.

-Ancak ücretsiz geçişin ardından 45 gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası kesilir. Bu cezanın uygulanması için tebligata gerek duyulmaz Cezada herhangi bir indirim uygulanmaz.

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-Ödemesiz geçiş ücreti bedeli ve cezası araç sahibi sorumluğunda olur. Cezalı geçiş yapan kişinin ölümü halinde varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir.

-Bu yönetmelik yayım tarihi ile birlikte yürürlüğü girer.

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