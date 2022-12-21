Kanser hastası çift iki gün arayla vefat etti

Samsun'un İlkadım ilçesinin Hastane Mahallesi'nde ikamet eden Osman Balcı (68) akciğer kanserine, eşi Rabia Balcı (68) ise pankreas kanserine yakalandı. Kanser tedavisi gören karı-kocadan art arda acı haber geldi.

BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPMIŞTI

Önce Raiba Balcı, 2 gün sonra da Osman Balcı yakalandıkları kanser hastalığına yenik düşerek hayatlarını kaybetti. Osman Balcı'nın dönemin Samsun Belediye Başkanı Vehbi Gül'ün makam şoförü olarak da görev yaptığı öğrenildi. (İHA)