Karın egzersizleri ne zaman yapılmalıdır?

Bir çok insan fazla yapılan karın egzersizleri sonucunda daha iyi karın kaslarına sahip olacağını planlar Fakat gerçek farklıdır. Peki, ne yapılması gerekir? İşte o surunun yanıtları.

Karın kaslarını fazladan çalıştırmak kişiye karın kası veremez, üstüne başka sıkıntılar verebilir. Tıpkı diğer kas grupları gibi karın kaslarının da yoğun çalışmalar sonucu bir süre kendini yenilemek ve toparlamak ister. Bu süre bazen yapılan yoğun programlar sebebi ile 48 saate kadar sürebilmektedir. Eğer ki karın kaslarınızı gereksiz fazla çalıştırdıysanız, bu durum iyi karın kaslarına sahip olmanızı engeller ve pek çok sıkıntının oluşmasına da yol açabilir.

Karın egzersizleri yapmak isteyen bir kişi bu aktiviteyi haftada en çok 2 ya da 3 kere yapması gerekmektedir. Eğer ki birey karın egzersizlerini her gün yapıyorsa derhal buna son vermelidir.

KARIN EGZERSİZLERİ KALORİ YAKAR MI?

Pek çok çeşit kalori yakma çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan biri ise karın egzersizleri olmaktadır. Göbek kısmından memnun olmayan kişiler genellikle spor salonlarında ya da evde mekik çekmektedir. Bu hareket sonucunda yağların, karın kaslarını güçlendirilmesi ile yakılması hedeflenir. Eğer bir kişi 20 dakika boyunca mekik çektiyse neredeyse 120 kalori kadar yakılabilinmektedir. 30 dakika boyunca mekik çeken bir birey ise yaklaşık olarak 200 kalori kadar yakabilmektedir. Kalori yakmak için önerilen sporlar vardır. O sporlar sayesinde olduğundan daha fazla kalori yakılabilir. Kas gruplarını çalıştıran egzersizler genellikle önerilmez çünkü bu tür egzersizlerin amacı yağ yakmak değil çalışan kas grubunun güçlenmesi olmaktadır. Kalori yakmak isteyen bir kişi şu sporları yapmalıdır; koşu, dağa tırmanmak, bisiklet sürmek ve yüzmek. Bu tür egzersizler aerobik egzersizler olmaktadır. Aerobik egzersizler, kas gruplarını çalıştırmaya yarayan egzersizlere göre daha çok kalori yakmaktadır.



AÇ KARNINA MI YAPILIR?

Evet, karın egzersizleri aç karnına yapılabilmektedir. Glikojen depolarını gece boyunca harcarız ve sonra kandaki yağ asitleri sabaha karşı enerji ihtiyacını karşılayıp, destek olur. Bu sebeple sabah vakitlerinde aç karnına yapılan egzersizler ile kanda bulunan yağ asitlerini direkt kullanarak olduğundan daha çok yağ yakarız. Bununla birliktede daha hızlı bir şekilde kilo verilir.

HER GÜN YAPILIR MI?

Hayır, karın egzersizleri kesinlikle her gün yapılmamalı. Yoğun çalıştırılan karın kasları, tıpkı tüm kaslarda olduğu gibi kendilerini yenilemek ve toparlamak için zaman ihtiyaç duymaktadır. Bu süre, sıkı bir şekilde yapılan karın programı ardından neredeyse 48 saate kadar uzayabilmektedir. Daha iyi karın kasına ulaşmak için yapılan gerekten fazla çalışmalar kas yapmayı engelleyebildiği gibi birtakım sorunları da doğurabilmektedir. Düzenli bir şekilde spor yapmakta olan bir birey iseniz, zaten her ne kadar doğrudan olmasa bile dolaylı yoldan karın kaslarınız çalışıyor durumda olmaktadır.