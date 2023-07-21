Karsu İstanbul'da konser verdi. 'Ellerim Avrupalı ama kalbim Türk'

Karsu, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi. Klasik müzik eğitimi alan sanatçı, “Ellerim Avrupalı ama kalbim Türk... Dans ederek parmaklarımı Türk müziğine alıştırdım” dedi.

Karsu İstanbul'da konser verdi. 'Ellerim Avrupalı ama kalbim Türk'

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Hatay’da 17 akrabasını kaybeden Karsu, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, en büyük doğal afeti yaşadığımız depremler için daha önce Hollanda’da seslendirdiği ‘Neredesin Sen?’ türküsünü okudu.

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Karsu, türkü sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, seyirciler de ağladı. Afetten sonra birçok yardım kampanyasına katılan sanatçı, Hollanda’da düzenlenen yardım gecesine öncülük yaparak, 89 milyon euro bağış toplanmasına katkıda bulunmuştu.

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Hollanda’da doğan ve büyüyen sanatçı, müzik farklılıklarından da bahsetti. ‘Seven Nine’ eserinin hikâyesini anlatan Karsu, "Hollanda’da büyüdüğüm için parmaklarım Türk ritmine gitmiyor. Bir gün kuzenimin düğününe gidince göbek atmaya başladım, orada anladım ki o ritimlerde dans edebiliyorum."

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"Piyanonun başına oturunca, ‘Ben bu ritimleri neden çalamıyorum?’ dedim. Baktım ki ellerim Avrupalı ama kalbim Türk... Klasik müzik eğitimi aldığım için parmaklarımda Türk ritmi yoktu. Ama o ritimlerde dans edebiliyordum. Dokuz ve sekiz... Türk müziğine kendimi adapte etmek için, dans ederek parmaklarımı alıştırdım. O sayede Türk müziklerini çalabiliyordum. Avrupa’da ritimler dört dört, altı dört... Türkiye’de ise yedi sekiz ve dokuz sekiz... Bunları öğrenince, Türk ritimleriyle klasik parça yazdım. ‘Seven Nine’ yani yedi dokuz...” dedi.

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İki saat aralıksız muhteşem bir konsere imza atan Karsu’yu, ailesi de yalnız bırakmadı.


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