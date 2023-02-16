Depremde yakınlarını kaybeden şarkıcı Karsu söyledi Hollanda televizyonları canlı yayınladı. ''Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen''

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Hataylı şarkıcı Karsu'nun bazı aile üyeleri ise göçük altında kaldı.

Halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti. Daha sonra nenesi ve amcasının mucize kurtuluşuyla büyük sevinç yaşayan Karsu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak halasının vefat ettiğini duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı yaptığı bir diğer paylaşımda ise yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinden enkazdan sağ çıkarılamadığını söyledi. sosyal medya hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım edece herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı

Ünlü şarkıcı kaybettiği yakınları için piyanosunun başına geçti ve acısını müzik ile dile getirdi. Neredesin sen isimli türküyü seslendiren Karsu'nun bu performansı Hollanda televizyonlarından canlı olarak yayınlandı

Barkovizyon da deprem görüntülerinin de yer aldığı yayında gözyaşları sel oldu aktı.