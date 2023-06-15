Depremde 17 yakınını kaybetmişti. Düğün hazırlığı yapan Karsu yürekleri sızlattı

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Empati'nin yeni bölüm konuğu müzisyen Karsu oldu.

Akrabalarından 17 kişiyi büyük Kahramanmaraş depreminde toprağa veren, deprem bölgesinde hala Toplum Gönüllüleri Vakfı ile çalışan Karsu, deprem bölgesine yardım etmek isteyenlerin şu anda ne yapmaları gerektiğini bilmediklerine dikkat çekti.

Karsu ve ailesi, başlattıkları kampanyalarla yaşadıkları ülke olan Hollanda'da deprem felaketi için 120 milyon Euro toplamışlardı; Karsu Unicef ve çocuk dernekleriyle toplanan yardımı paylaştıklarını da ilk kez Empati'de açıkladı.

"AİLEMDEN HABER ALANA KADAR DEPREM HABERLERİNİ İZLEMEDİM"

Karsu, Ahmet Mümtaz Taylan'a akrabalarının enkaz altında olduğu zamanı anlatırken: "Evde ağlamak mı bağırmak mı? Bazen kafamı bazen duvara vurmayı istedim! Öyle bir şey içindeydik ki ailecek, halam yaşıyor mu, nenem yaşıyor mu, kuzenim enkazın altından çıkacak mı? Türkiye bunu televizyondan izlerken, ben televizyon bakmadım zaten... Yapamadım..." cümlelerini kurdu.

"KINA GECEMİ ALİYE HALAM YAPSIN İSTEMİŞTİM"

Karsu, depremden sonra hayatındaki en önemli şeyin insan olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde evlenecek olan Karsu, düğününü anlatırken gözyaşlarına boğuldu: "Özümle meşgul değildim, dışardakiyle meşguldüm. Depremden sonra farkına vardım ki hiçbir şey umrumda değil, masada çiçek olmazsa olmasın, insanları istiyorum... Aliye Halam vardı, kına gecemi o yapsın istemiştim; o yok şimdi mesela... En önemli şey insanlar... Ve küçük şeyler... Artık küçük şeylerden mutlu oluyorum"

