Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda. Faiz kararı bugün açıklanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda. Faiz kararı bugün açıklanacak
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın şubat ayı faiz kararında.Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faizi artıracak mı sabit mi tutacak? İşte bu soru bugünkü Para Politikası Kurulu'nun toplantısında yanıtlanacak.

Enflasyon yüzde 19 olduğu dönemde politika faizi yüzde 19'du. İşte o dönemde 'Nas' denilerek başlayan faiz indirimleri yüzde 8,5'la son bulmuş ancak enflasyon uçarak 2023'te yüzde 64,77 ulaştı. Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanlığı'na da daha sonra görevden alınan Hafize Gaye Erkan getirildi. İlk PPK toplantısında faiz 650 baz puan artırılarak ilk önce yüzde 15'e daha sonraki aylarda yapılan artırımlarla faiz yüzde 45'e ulaştı. Son toplantıda, Karar metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtilmişti.

FATİH KARAHAN İLK KEZ FAİZ AÇIKLAYACAK

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan Para Politikası Kurulu'na bugün ilk kez öncülük edecek. Faiz kararı saat 14.00 açıklanacak.

TCMB son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Böylece Politika faizi yüzde 8,5'dan başlayan yolculuğu yüzde 45'e ulaşmıştı. Faiz artırımları son bulduğu iddia edilirken, hem yabancı hem de Türk ekonomistler beklentilerini açıkladı.

Ekonomistlere göre faiz sabit tutulacak. Ancak bunu yeterli görmeyenler de var.

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