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Cumhur İttifakı'nın kalesinde 'ucuz kıyafet' izdihamı. İnsanlar birbirini ezdi

Kastamonu'da bulunan bir DeFacto giyim mağazasında 'ucuz kıyafet' indirimi izdiham yarattı. Vatandaşlar, 50 liraya kıyafet alabilmek için birbirlerini ezdi. 

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:36
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Kastamonu'da 'ucuz kıyafet' izdihamı

Cumhur İttifakı'nın kalesinde 'ucuz kıyafet' izdihamı. İnsanlar birbirini ezdi
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Editör: Gülsüm Acıyan 

DeFacto giyim mağazasında ‘ucuz kıyafet’ indirimi izdihama neden oldu. Kepenklerin açılmasıyla mağazaya akın eden vatandaşlar, 50 liraya kıyafet alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kastamonu'da faaliyet gösteren DeFacto mağazasında bir süredir devam eden indirim, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşıyor.

NE ALIRSAN '50 TL' İNDİRİMİ 2 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Mağazanın açılışı öncesinde sabah saatlerinde vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için adete birbirleriyle yarıştı. Ne alırsan 50 TL indiriminin de 2 ay boyunca devam edeceği öğrenildi.

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