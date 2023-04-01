Cumhur İttifakı'nın kalesinde 'ucuz kıyafet' izdihamı. İnsanlar birbirini ezdi

Editör: Gülsüm Acıyan

DeFacto giyim mağazasında ‘ucuz kıyafet’ indirimi izdihama neden oldu. Kepenklerin açılmasıyla mağazaya akın eden vatandaşlar, 50 liraya kıyafet alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kastamonu'da faaliyet gösteren DeFacto mağazasında bir süredir devam eden indirim, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşıyor.

NE ALIRSAN '50 TL' İNDİRİMİ 2 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Mağazanın açılışı öncesinde sabah saatlerinde vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için adete birbirleriyle yarıştı. Ne alırsan 50 TL indiriminin de 2 ay boyunca devam edeceği öğrenildi.