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Ucuz gıda için birbirlerini ezdiler

Pendik’te bir AVM içerisindeki zincir market açılışa özel indirim yapınca adeta izdiham yaşandı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:13
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İşte vatandaşın hali. Pendik'te ucuz gıda için birbirlerini ezdiler

Ucuz gıda için birbirlerini ezdiler
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İndirimi duyunca vatandaş kuyruğa girdi, saatlerce bekledi. Kuyruğu görenler bu işin sonunda izdiham olur dediler oldu da zaten.

Pendik'te bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi. Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş arabası almak için adeta yarıştı. Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.


Alışveriş yapan vatandaşlardan Emine A., "Çok yoğun kalabalık var. Çok sıra vardı, zor girdik." dedi. Aykut Öztürk isimli bir vatandaş ise "Televizyon almaya geldim. Piyasa fiyatı 8-9 bin liraydı. Burada televizyonu 5 bin liraya aldım. Daha fiyatlara bakmadım. Böyle ummuyordum ama bayağı izdiham varmış. Yarım saat önce geldim, anca girebildim" diye konuştu.

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ali
14.01.2023 16:56
herkeşin altında 5 araba var tabi alırlar bak her yer kalabalık  
 
caner
14.01.2023 16:40
inanamıyorum nasıl olur.ulke uçup kaçarken nasıl olabilir. bir yanlışlık olmasına?!....  
 
yusuf
14.01.2023 16:29
bunlar erdoğaaannnn diye bağıranlar bunlar daha iyi günlerinizzz  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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