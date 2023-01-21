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Gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı. Kalabalığın dağılması için elektrikler kestirildi

Diyarbakır'da, açılışa özel indirim yapan bir çeyiz mağazasının önünde toplananlar, ucuz ürün alabilmek için izdiham oluşturdu. Polis, kalabalığı elektriği kestirerek dağıttı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 05:30
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Diyarbakır'da gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı

Gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı. Kalabalığın dağılması için elektrikler kestirildi
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Diyarbakır'da bir çeyiz mağazası, açılışa özel indirim yaptı. İzdihamın önüne geçmek için açılışı gece yarısı yapmayı düşünen esnaf, beklemediği bir kalabalıkla karşı karşıya kaldı. Diyarbakırlılar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İHA’nın haberine göre; olay, gece yarısı Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 784’üncü sokakta meydana geldi. Bir çeyiz mağazası, ürünlerinde açılışa özel olarak indirim yaptı.

İndirimi duyarak mağaza önüne gelenler, içeriye girebilmek için izdiham oluşturdu. Bölgeye tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalığın giderek artması üzerine polis, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Çoğu kadınlardan oluşan kalabalığın dağılmaması üzerine güvenlik güçleri, enerji şirketini arayarak, bölgedeki elektriğin bir süre kesilmesini istedi. Elektriklerin kesilmesinin ardından kalabalık dağıldı.

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