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Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı

Kastamonu’da adliye binası önünde çıkan tartışmada silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 19:17
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Kastamonuda adliye önünde silahlı tartışma

Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı
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Olay, Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kastamonu Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. ve Y.D. ile S.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ile S.E.'ye ateş açıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

 S.E., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adliye önüne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O.K. ve Y.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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