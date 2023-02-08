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Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle 480 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 480 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:28
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Kastamonu’da karla mücadele: 480 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle 480 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebi ile kapanan 480 köy yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor. 

Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 480 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kar sebebiyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu şehir merkezinde 65, Ağlı’da 12, Araç’ta 12, Azdavay’da 44, Bozkurt’ta 27, Cide’de 20, Çatalzeytin’de 39, Daday’da 17, Devrekani’de 45, Doğanyurt’ta 20, Hanönü’de 6, İhsangazi’de 7, İnebolu’da 56, Küre’de 32, Pınarbaşı’nda 26, Seydiler’de 12, Şenpazar’da 20 ve Taşköprü’de 20 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor

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