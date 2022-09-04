Katar iddiaları gündeme gelmişti. Bakanlık İslami otele işletmeci arıyor

125 odalı tüm adayı kapsayan otel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin şirketi Gümrük Turizm İşletmeleri tarafından 2018 yılında “Katre Island Hotel” adıyla turizme açılmış, 4 yıl sonra kapılarını müşteriye kapatmıştı. Kamuya devredileceği haberlerinin ardından otel, Katarlıların talip olduğu iddiaları ile gündeme gelmişti.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’ya inşa edilen Katre Island adlı 5 yıldızlı İslami otelin işletilmesi için yatırımcı arıyor.

Resmi Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, “Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” başlığıyla yayınlanan ilanda, “Üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir” denildi.

Girişimcilerin 7 Eylül’den itibaren şartnameyi alabilecekleri ve 19 Eylül’e kadar başvuru yapabileceği açıklandı. Birden fazla başvuru yapılması halinde, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılacağı kaydedildi.

Tek başvurunun olması halinde ise girişimciden, yatırımın özelliğine göre belirlenecek tutarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebileceği belirtildi.

TOBB İŞLETİYORDU

Yap-İşlet-Devret modeliyle 2018’de hizmete açılan otelin alkol ruhsatı olmadığı için rağbet görmediği sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bazı etkinliklerinde kullanıldığı ileri sürülmüştü. TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ömür Gebeş, Nisan ayında otelin işletme hakkının kamuya devredilmesi için görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu ilanıyla da otelin kamuya devredildiği anlaşıldı.

KRAL DAİRESİ 120 BİN TL

5 yıldızlı otelde içki ruhsatının olmamasından dolayı da içki satışı yapılamıyor. Otel müşterileri içkilerini yanlarında getirerek sadece odalarında tüketebiliyor. Bu durumdan dolayı da yabancı turistler oteli tercih etmiyor. Otelin içki ruhsatının olmaması ayrıca büyük organizasyonların yapılmasına da engel oluyor. Oda fiyatlarının da oldukça yüksek olduğu otelde en ucuz oda fiyatı 2400 TL iken 'Kral' dairesi gecelik 120 bin TL'den kiralanıyor.