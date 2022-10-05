Son dakika... Katar Tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TRT Haber'in aktardığına göre, tezkereyle, Türk askerinin 6 aylık süre için, milli komuta dahilinde Katar'da risk ve tehditlerin giderilmesine yönelik görev yapmasına onay verildi.

Daha önce de stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına yaklaşık 3 bin polisle destek sağlanması kararı alınmıştı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonuna 1 milyondan fazla kişinin katılımı bekleniyor.

Organizasyona; Amerika, Fransa, İngiltere ve Pakistan da asker göndererek destek verecek.