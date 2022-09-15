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  • Tank Palet'in ardından tartışma yaratacak bir anlaşma daha. Katar askeri Türkiye'de konuşlanacak. Resmi Gazete'de yayıml

Tank Palet'in ardından tartışma yaratacak bir anlaşma daha. Katar askeri Türkiye'de konuşlanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

Katar askeri hava araçları ve destek personelinin Türkiye'ye konuşlanmasına ilişkin Türkiye ile Katar arasında anlaşma imzalandığı ortaya çıktı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 21:10
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Resmi Gazete'de yayımlandı. Katar askeri Türkiye'de konuşlanacak

Tank Palet'in ardından tartışma yaratacak bir anlaşma daha. Katar askeri Türkiye'de konuşlanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı
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Katar ile Türkiye arasında yapılan askeri anlaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete’nin 15 Eylül tarihli mükerrer sayısında yer aldı.

KATAR ASKERİ TÜRKİYE'DE KONUŞLANACAK

Buna göre, Katar askerinin Türkiye’de konuşlanmasına ilişkin bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Kararda, “2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan ve 7386 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması konusunda Teknik Düzenleme'nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.” denildi.

Kararın ekinde yer alan anlaşmaya, "Teknik düzenleme" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu teknik düzenlemenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müsaade verilen bölgelerde konuşlanan Katar askeri hava araçlarının, personelinin ve teçhizatının geçici konuşlanması, yerleşimi ve kullanımı konusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahibi ülke desteğini düzenlemek için kuraları, ilkeleri, sorumlulukları ve ihtiyaçları belirlemektir"

Düzenlemede, gelen Katar askerlerinin hiçbir suça karışmamış olması şartı aranacağı belirtilirken, tarafların, elde ettikleri gizli askeri bilgileri sızdırmamak konusunda da yasalara uyması gerektiği şartı olmasına karar verildi.

Düzenlemenin altında Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı’nın imzası yer aldı.

İşte o kararın tam metni:

 

 

Tank Palet Fabrikası'na ne oldu?

Sakarya'da yerli ve milli üretim yapan Tank Palet Fabrikası'nın iş adamı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye devrinde muhalefet "Türk savunma sanayiinin Katar ordusuna verildiğini" savunurken Erdoğan "Özelleştirme yok, işletme devri var" ifadelerini kullanmıştı.

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Abbas
15.09.2022 22:03
Katar’ında iki devlet tek millet ittifakına katalım, dünyanın petrol ve gaz patronu olalım  
 
N.D
15.09.2022 22:03
Ülkemizi artık katar ordusu mu koruyacak ? Açıklasınlar da bilelim.  
 
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