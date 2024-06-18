İstanbul'da herkese bedava oldu. İlk başvuran sırayı kapıyor

İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşları ilgilendiren açıklama Metro İstanbul'dan geldi.

İstanbul'da yaz süresince sürecek olan yaz okulu için online kayıt başvuruları resmen başladı. Başvuran öğrenciler çeşitli gruplara ayrılarak yaz tatilinde birçok hizmetten ücretsiz yararlandıracak.

Ücretsiz hizmetlerde ise başvuru sırası dikkate alınacak.

YAZ BOYU DEVAM EDECEK

İstanbul'da yaz tatili süresince devam edecek yaz okulu için başvurular online kayıt sistemi ile başlatıldı. Sistemde öğrenciler tercihlerine göre önce gruplara ayrılacak. İlk başvuranlar ise öncelikli olarak ücretsiz hizmetlerin tadını yaz boyu çıkaracak.

SON KAYIT TARİHİ BELLİ OLDU

Metro İstanbul yaz okulu için online kayıtların başladığını yaptığı açıklama ile duyurdu. 1 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler ile tüm çocuklar ücretsiz birçok programın parçası olabilecek.

Eğlenceli etkinliklerle birlikte sosyalleşme imkanı bulması planlanan öğrencilerin aynı zamanda ilgi alanları dahilinde kendilerini geliştirme imkanı bulması hedefleniyor.

HANGİ ALANLARDA PROGRAMLAR AÇILACAK?

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada Çocuk Programı dahilinde Robotik Kodlama, Alkido, Bilim Deney Atölyesi, Atletizm, Karikatür çizimi, Origami, M-Çiftçi, Metro İstanbul Çocuk Korosu, Metro Öğreniyorum, Geri Dönüşüm Atölyesi, Yangın Bilinçlendirme Eğitimi, Badminton, Voleybol eğitimi, Bilim Otobüsü, Çocuk Hakları Eğitimi, Basketbol eğitimi, Robot Yapımı teknikleri ücretsiz olarak hizmete sunulacak.

ANNE VE BABALAR UNUTULMADI

Diğer yandan çocukların aileleri içinde Ebeveyn Programı hazırlandı. Bu kapsamında sunulacak etkinlikler arasında ise Toprak Saksı Atölyesi, Yangın Bilinçlendirme Eğitimi, Ebru Atölyesi, Yüz Yogası, ve seminerler bulunacak.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Metro İstanbul Yaz Okulu online kayıtlarımız bugün itibarıyla başladı.

1 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında eğlenceli etkinlikler, etkileşimli öğrenme ve unutulmaz anılarla dolu bir deneyim öğrencilerimizi bekliyor.

Metro İstanbul Yaz Okulu’na katılmak için;

Link üzerinden internet üzerinden ön kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz, sonrasında online kaydını gerçekleştiren ebeveynlerimiz 25 Haziran ile birlikte Esenler Yerleşkemizde ıslak imzalı belgelerini teslim ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Unutmayın; kayıtlarımız başvuru sırasına göre alınacaktır.