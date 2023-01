Koyunları Katar'a sattık. Kasaplık hayvan ithal edeceğiz. Aman Katarlılar aç kalmasın

Son 10 yıllık verilere bakıldığında dönem dönem canlı hayvan ithalatının arttığı görülüyor. 2021 Kasım-Aralık aylarında Katar’a 2.5 milyon küçükbaş hayvan satıldığı da ortaya çıkmıştı.

Et fiyatlarındaki artış, kasaplık hayvan ithalatını yeniden gündeme getirdi.

“FİYATLAR YÜKSELİYOR PİYASADA TEDİRGİNLİK VAR”

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Vet. Dr. Ahmet Yücesan et fiyatlarının üretici açısından olması gereken düzeye çıktığını, normal fiyat çizgisine ulaştığını belirtti. Şu anda stoklarla ilgili sıkıntı bulunuyor. Fiyatlar yükseliyor ve piyasada tedirginlik var. Yücesan, bıçak sırtında giden bir piyasa olduğuna dikkat çekti.

“BAKANLIK İTHALAT İÇİN ANLAŞMALARA BAŞLADI”

"Ramazan ayı, turizm sezonunun açılışı, yaz ayları ve Kurban bayramı gibi ette hareketin başlayacağı dönemler geliyor. Bakanlık ithalat için anlaşmalar yapmaya başladı" diyen Yücesan yurt içi üretim ve beraberinde yapılacak ithalatla kısa vadede piyasanın bir şekilde dengelenebileceğini, orta vadede ise tüketimdeki artışla beraber yine sıkıntının başlayacağını söyledi.

FİYATLAR İTHALATIN YOLUNU AÇTI

Et fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerine göre 15 Aralık 2022'de 116,9 lira olan yağsız dana kilogram fiyatı 16 Ocak tarihinde 135,5 liraya kadar yükseldi. İthalatın yolunu açan da fiyatlardaki bu artış oldu.

DÖNEM DÖNEM CANLI HAYVAN İTHALATI

Dünya gazetesinden Emel Yiğit'in haberine göre; son 10 yıllık verilere bakıldığında dönem dönem canlı hayvan ithalatının arttığı görülüyor.

Ancak özellikle 2016 yılıyla beraber yaşanan artış dikkat çekici. 2016 yılında 322,8 milyon dolar olan canlı hayvan ithalatının 2016 yılında 604 milyon dolara 2017 yılında 1 milyar 212 milyon liraya çıktığı görülüyor. 2018 ise son 10 yılın en çok ithalat yapılan yılı. Bu yıl toplam 1 milyar 768 milyon dolarlı ithalat yapıldı. Sonrasında ise alınan önlemlerle ithalat yavaş yavaş hızını kesti ve 2022 yılının 11 aylık döneminde 120 milyon liraya kadar geriledi.

RİSK VAR

Yücesan ithalatta geçmiş dönemlerde yaşanmış bir riske dikkat çekti. Bir süre sonra ithalat yapılan ülkelerin, kendi pazarlarının daraldığı gerekçesiyle satışı kesmesi söz konusu olabilir. Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem Türkiye'de yurt içindeki ihtiyaca bakılmaksızın ihracata yönelik üretiminin teşvik edildiğini söyledi ve "Üretemediklerinizi de ithal etmek durumundasınız. Aldığımız ürünlerin nereden geldiği belli değil. Sistem küçük çiftçi ve aile üreticilerini yok ediyor" dedi.

Erdem'in değerlendirmesine göre yem fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda üreticinin hayvancılık yapması mümkün değil. Eskiden her ailenin 2-3 hayvanı olduğunu ve aynı zamanda bitkisel üretim de yaptıklarını kaydeden Erdem, bunun artık mümkün olmadığını piyasa şartlarında süt ineklerinin dahi kesildiğini söyledi.

Bu şekilde ette de dışa bağımlı hale gelinebileceğini ifade eden Erdem "Çözüm tekrar hayvancılık ve bitkisel üretimin bir arada yapıldığı bir sistemde. Tarımı kendi ihtiyaçlarımıza göre organize etmek gerekiyor. Aksi halde ihtiyacımız olmayanları üretip ihtiyaçlarımızı dışarı vereceğiz" dedi.

TAZE KARKAS ET SATIŞI YAPILACAK

Et ve Süt Kurumu'ndan et ve süt fiyatlarına ilişkin bir açıklama geldi. Kurum, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında et ve süt fiyatlarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkinin alındığını duyurdu Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır."

KOYUNLAR KATAR'A İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Katar'a 2.5 milyon küçük baş koyun ihraç edildiğini açıklamış, iç piyasada küçükbaş hayvan fiyatlarının arttığını belirtmişti.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Hükümeti aylardır 'kıtlık olacak' diye uyardık; izleyin, uçaklarla Katar’a hayvanlar böyle gönderiliyor" notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı.

"Sadece Kasım-Aralık 2021’de Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısı 2.5 milyonu buldu" diyen Karabat paylaşımına şunları yazmıştı:

"Hükümeti aylardır 'kıtlık olacak' diye uyardık. Ama onlar Katar’ı düşündü. Aşağıdaki ibretlik videolarda, insanlarımızın neden kuyruklara, açlığa mahkum edildiğini göreceksiniz. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla birlikte canlı hayvan ihracı teşvik edildi. Sadece Kasım-Aralık 2021’de Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısı 2.5 milyonu buldu. Buyurun izleyin, uçaklarla Katar’a hayvanlar böyle gönderiliyor. Katar ve İran gibi ülkeler Ramazan ayı öncesinde et arzını Türkiye’den ithal ettikleri canlı hayvanlarla güvence altına aldılar. Bizde ise et sıkıntısı olduğu için Et ve Süt Kurumu, 'Ramazan ayı öncesinde ete %48 zam' yaptı.”