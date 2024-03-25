Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı

YENİÇAĞ ÖZEL

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırı sonrası İsrail askerleri Gazze’de adeta katliam yaptı. İsrail’in havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 32 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonrası Gazze yerle bir olurken, İsrail’in Gazze’yi işgal etme ihtimali de konuşuldu. Ancak bu konuda bir adım atılmazken saldırılar devam ediyor.

Gazze’de gerçekleşen katliama tepki olarak Türkiye’nin İsrail ile ticaretine son vermesi çağrıları yükselse de Türkiye’den İsrail limanlarına çok sayıda yük gemisi gittiği ortaya çıkmıştı.

Şubat ayı sonuna dair açıklanan ihracat rakamları Türkiye’den İsrail’e hangi ürünlerin gittiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE’DEN İSRAİL’E GİDEN ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKTI

2024 yılının Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatta bazı ürünler yükselişe geçerken bazı ürünlerin ihracatı ise azaldı.

Türkiye’den İsrail’e çelik ihracatı 2024 yılı başından şubat ayı sonuna kadar yıllık bazda yüzde 53,2 azaldı. Çelik ihracatı geçen yılın 2 aylık periyodunda 153 milyon 226 bin dolar olurken bu yılın aynı döneminde ise 73 milyon 518 bin dolar seviyesine geldi.

İhracat rakamlarının düşüş gösterdiği bir başka ürün ise demir ve demir dışı metaller oldu. Geçen yılın ilk 2 ayında 72 milyon 371 bin dolarlık ihracat yapılırken bu yıl ise 40,4’lük düşüşle 43 milyon 108 bin dolar oldu.

Deri ve deri dışı ürünlerin ihracatı ocak ayında yıllık bazda yükselişe geçse de iki aylık periyotta yüzde 50,2 düşüş gösterdi.

EN BÜYÜK ARTIŞ GIDA ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin İsrail’e ihracatı bu yılın 2 aylık döneminde en çok gıda ürünlerinde artış gösterdi. İhracattaki en büyük artış yüzde 121,9 ile zeytin ve zeytinyağında gerçekleşti. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2023 yılının ilk 2 ayında 3 milyon 305 bin dolar olurken bu yılın aynı döneminde ise 6 milyon 736 bin dolara yükseldi.

Meyve ve sebze ürünleri ihracatı ise yüzde 72,2 artış gösterdi. 2023 yılının ilk 2 ayında 4 milyon 828 bin dolarlık ihracat yapılırken bu yılın aynı döneminde ise 8 milyon 313 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Ayrıca kuru meyve ve mamülleri ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artışla 7 milyon 273 bin dolar seviyesine yükseldi.

İsrail’e yapılan ihracatta en yüksek artışları fındık ve fıstık gibi ürünlerle çeşitli meyvelerde gerçekleşmesi dikkat çekti.

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