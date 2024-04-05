‘İsrail en büyük zaferini AKP sayesinde kazandı’ Numan Kurtulmuş'un eski konuşmasını ortaya çıkardılar

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
‘İsrail en büyük zaferini AKP sayesinde kazandı’ Numan Kurtulmuş'un eski konuşmasını ortaya çıkardılar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un, 19 Temmuz 2014 tarihinde, canlı yayında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, 19 Temmuz 2014 tarihinde İsrail ve AKP hakkında yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi ve dikkatleri üzerine topladı. Canlı yayında, Türkiye ve İsrail ilişkilerinden bahseden Kurtulmuş, AKP'yi İsrail üzerinden eleştirdi.

Söz konusu görüntülerde, Türkiye’nin 1961 yılından beri OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) üyesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, OECD’nin temel kuralının eğer ülkelerden birisi veto ederse herhangi bir ülkenin adaylığının kabul edilmeyeceği olduğunu ifade etti ve “İsrail karşısında mesela İsveç’in çekinceleri var yıllardır. Bazı ülkeler, Kuzey Avrupa ülkeleri koyuyorlar, insan hakları ihlalleri ve gelir dağılımdaki çok derin uçurumlar dolayısıyla.” İfadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-04-05-155321.pngYaptığı konuşmada, Kurtulmuş, “Maalesef Türkiye, bu sene İsrail’in OECD üyeliğine evet dedi, onay verdi. 27-28 Mayıs 2010 tarihinde İsrail, Paris’te yapılan toplantıyla birlikte OECD’nin yeni üyesi oldu.” açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, kendisine yöneltilen o zamanın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın kamuoyu tarafından bilinmeyen bazı tatbikatların iptal edildiğine dair açıklamasıyla ilgili soruya, “Biz de bilmiyorduk ama adama şunu sorarlar. Biz o Gazze mitinglerini yaptığımız zaman hükümetten taleplerimizden birisi, Anadolu Kartalı tatbikatını kaldırmasıydı. dedi.

ekran-goruntusu-2024-04-05-155335.png"KENDİ ELİNİZLE İSRAİL'İ YUKARI ÇIKARTIYORSUNUZ"

Soruya ilişkin açıklamalarına devam eden Meclis Başkanı, tatbikatın daha sonradan kaldırıldığını ifade etti ve “Siz Anadolu Kartalı tatbikatını kaldırdınız da, ne ara İsrail’le bu kadar askeri ve ticari anlaşma imzaladınız? Ne ara bu kadar çok ortak tatbikat kararı aldınız?” dedi.

İhalelerin de devam ettiğini belirten Kurtulmuş, “Şimdi siz adama bir hafta önce demişsiniz ki, senin OECD üyeliğini kabul ediyorum. Bunu demekle siz İsrail’e ne vermişsiniz? İsrail’e, 1067’den bu yana kazandığı ilk ulusal başarıyı vermişsiniz. Artı, bundan sonra İsrail’e, üye olabilecek bütün ülkelere veto hakkı vermişsiniz. Siz kendi elinizle alıyorsunuz, İsrail’i bir yukarıya çıkartıyorsunuz. Tam tersine, bir taraftan da diyorsunuz ki, biz İsrail’i uluslararası alanda yalnızlaştıracağız. Böyle yalnızlaştırma olmaz” açıklamalarında bulundu.

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