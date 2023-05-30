Katrancı bitkisi bronşite iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan katrancı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

KATRANCI BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Bronşite birebirdir.

-Cildi uyararak canlandırır.

-Ciltte tahriş, iltihaplanma, kızarıklık ve kaşıntıyı ve ayrıca çatlamaya, soyulmaya veya kabarmaya neden olan kuruluğu hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Akneyi iyileştirir.

-Konsantrasyonu artırır.

-Öksürüğe iyi gelir.