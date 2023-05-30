Katrancı bitkisi sivilcelere iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan katrancı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Akneyi iyileştiren katrancı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

AKNE NEDİR?

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur . Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildimizi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir.

KATRANCI BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Cildi uyararak canlandırır.

-Ciltte tahriş, iltihaplanma, kızarıklık ve kaşıntıyı ve ayrıca çatlamaya, soyulmaya veya kabarmaya neden olan kuruluğu hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Akneyi iyileştirir.

-Kaliteli bir uyku sağlar.

-Konsantrasyonu artırır.

-Öksürüğe iyi gelir.