Kaya Çilingiroğlu spor diye kendini yumruklattı. Hülya Avşar dayanamadı

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Kaya Çilingiroğlu’nun son yaptığı antrenman sosyal medyanın diline düştü. Kaya'nın paylaştığı videoyu izleyen eski eşi Hülya Avşar, sessiz kalamadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kaya Çilingiroğlu spor diye kendini yumruklattı. Hülya Avşar dayanamadı

Hayatından sporu eksik etmeyen ve formuna çok dikkat eden Kaya Çilingiroğlu, dün spor salonundan paylaşım yaptı. Çilingiroğlu, bu sefer antrenmanını farklı bir şekilde yaptı. Ünlü isim, iki boks hocasına kendini yumruklattı.

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KENDİNİ YUMRUKLATTI

Özellikle karın bölgesine vurdurdu. 3-5 yumrukla yetinmeyen hocalar adeta Çilingiroğlu'na girişti. Kaya Çilingiroğlu, "En efektif mide antrenmanı, tavsiye ederim" dedi.

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"GELMEYEYİM ORAYA"

Kaya'nın paylaştığı videoyu izleyen eski eşi Hülya Avşar, sessiz kalamadı. "Amanın! Gelmeyeyim oraya İbo, Bektaş. Benim canım yandı" yorumunu yaptı.

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında evlenmiş; ikili, Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası 2005'te yollarını ayırmıştı.

2009'da Tanyolaç'la dünyaevine giren Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.

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