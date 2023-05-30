Kayahan'ın kızı Beste Açar'a haciz şoku! 11 ay önce evlendiği eşi borçları ödememiş

Beste Açar’ın eşi Evren Bölek’in ödemediği kira borçları nedeniyle alacaklı vekili tarafından icra takibi başlatıldı. 25 Mayıs Perşembe günü Beste Açar’ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.
Haciz işlemi sırasında evde bulunan Evren Bölek, borcunu ödemeyeceğini belirterek, icra memuruna “Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" şeklinde beyanda bulundu.
Beste Açar’ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, dizüstü bilgisayar ve buzdolabı haczedilerek, alacaklı vekili tarafından muhafaza altına alındı.
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