Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan evlilik itirafı: Babam flört etmeme izin vermediği için evlendim

Kayahan'ın kızı Beste Açar, ilk evliliğini babasından dolayı yaptığını belirterek "Babam flörte izin vermediği için Tayfun'la hemen nişan yaptık, sonra da evlendik" dedi.

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan evlilik itirafı: Babam flört etmeme izin vermediği için evlendim

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. açar, İlk evliliğini babasından dolayı yaptığını söyleyerek "Babam flörte izin vermediği için Tayfun'la hemen nişan yaptık, sonra da evlendik. Aynı evin içine girdiğinde her şey değiştiği için de 1 yıl sonra boşandık" dedi.

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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.co'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın kendisi gibi müzisyen kızı Beste Açar oldu. Babasının belli başlı kurallarının olduğunu söyleyen Açar, ilk evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BABAMIN FLÖRTE İZNİ OLMADIĞI İÇİN TAYFUN'LA HEMEN EVLENDİK"

"Hayatına giren adamların hepsinde babanı mı aradın?" sorusu üzerine konuşan Beste Açar, "Babamı aramadım. İlk evliliğimi 21 yaşındayken yaptım. Babamın hiçbir konuda izni yoktu. Babama göre hayatına bir kimse giriyorsa o ciddi olmalı ve devamlılığı olmalı. İlk evliliğimi yapma nedenim de bunlardan dolayıydı. Flört aşamasını yapmama izin olmadığı için ve ailece tanıdığımız biri olduğu için Tayfun'la hemen evlendik. Babama Tayfun'a 'sen askere git sonra nişan yapalım' dedi" şeklinde konuştu.

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"O YAŞTA EVLENMEK İSTEMİYORDUM"

Yıllar önce yapmak istediği çoğu şeyi babasından dolayı gerçekleştiremediğini belirten ünlü isim, "Kendi hayatını kendi kurallarına göre yaşamamak insanı kendisine yaptığı en büyük ceza ve haksızlık. Bana kalsa o zaman evlenmek istemiyordum. Tek başıma ya da bir kız arkadaşımla eve çıkmak ve eğlenmek istiyordum. Farklı istekleri olan biri değildim zaten. Tayfun'la 6 yıl flört ettik ama evliliğimizi 1 sene sürdü. Aynı evin içinde yaşama durumu daha önce denenmediği için insan anlaşamadığı fark ediyor. Başka bir kültürde ve aileden olan biriyle yaşamak çok zor" dedi.

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4. EVLİLİĞİNİ YAPTI

Beste Açar, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Evliliği kısa süren Açar'ın ikinci evliliğinden Oben ismini verdiği bir oğlu dünyaya geldi. 2. eşinden boşandıktan sonra bir kez daha nikah masasına oturan Açar'ın 3. evliliği de kısa sürdü. Beste Açar, şimdilerde Evren Bölek ile evli.

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