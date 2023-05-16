Beste Açar'dan Selen Görgüzel'e sert tepki: Babam duysa ağlardı!

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı Selen Görgüzel, son günlerde sesiyle gündemden düşmüyor. Sahnede Kayahan’ın 'Yemin Ettim' şarkısını seslendiren Görgüzel'in, parçanın bir bölümünde detone olduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Polemik de bundan sonra başladı. Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan ünlü isme bir tepki de Işın Karaca'dan geldi. Şarkıcı, meslektaşının performansına "Ama neden?" yorumunda bulundu.

Işın Karaca'nın kendisiyle ilgili yorumu üzerine Görgüzel'den sert bir yanıt geldi: Sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı 'Yemin Ettim’in beş saniyelik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanatseverler. Önemli olan iyi niyet. Bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde 'neden?' diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim; sesine güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş değil mi?"

İBRAHİM TATLISES DESTEK VERDİ

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ise telefonla bağlandığı TV programında, “Ben de sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlar da olmuştur” diyerek, Selen Görgüzel’e destek verdi.

Görgüzel daha sonra "Sahne aldığım mekanda, en sevdiğim şarkıyı seslendirirken, orkestra ile yaşanan teknik problemlerden dolayı küçük bir detone olma durumu yaşandı. Mekanda bulunan misafirler arasında bazı kişiler görüntüleri ben hep detone oluyormuşum gibi sosyal medyada paylaştı. Basına yansıdığı için bunun yorumları da çok kalp kırıcı oldu. Mesleğim benim kırmızı çizgim. Her geçen gün kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan gelen negatif yorumlar da bunun üzerine tuz biber oldu. Özellikle Işın Karaca’nın bir kadın olarak sahip çıkması gerekirken, yargılayıcı durumu beni ekstra üzdü. Ama sağ olsun İbrahim Tatlıses’in desteği beni çok mutlu etti. Meslek hayatım boyunca unutmayacağım." açıklamasını yaptı.

Tüm bunların ardından Kayahan'ın kızı Beste Açar, Selen Görgüzel'in ses performansıyla ilgili '2. Sayfa' programına konuştu. Herkesin şarkı söylememesi gerektiğini belirten Açar, şu ifadeleri kullandı:

"Müzisyenlerin de ortak noktada buluştuğu tek şey, Kayahan şarkılarını çalmanın bile çok zor olduğu. Babamın şarkılarının farklı bir formda konserde çalınması için altı - yedi ay çalındığını biliyorum. Bana göre, en iyi zaten babam söylüyordu kendi şarkılarını. Çünkü kendi üzerine dikilmişti onlar ve Nilüfer abla. 'Şarkının hakkını vererek söylüyor' diyoruz ya. Bir de Tarkan. 'Yemin Ettim' şarkısını 'Kayahan En İyiler' albümünde çok iyi yorumlamıştı. Bence herkes şarkı söylememeli. Nasıl herkes araba kullanamıyor, ehliyeti varsa kullanıyor, yoksa polis ceza kesiyor ve hapse atıyor. Keşke böyle bir şey olsa da bunun da bir cezası olsa. Ben duyduğum zaman üzülüyorum."

Beste Açar, ''Selen Görgüzel'in 'Yemin Ettim' performansını nasıl buldunuz?'' sorusu karşısında ise sert ifadeler kullandı. Görgüzel'in şarkı söylediği anları dinleyince kulaklarını kapatma ihtiyacı duyduğunu belirten Açar, ''Babam şu anda yaşasaydı herhalde gözyaşlarıyla izlerdi diye düşünüyorum'' diyerek şunları söyledi:

"Şarkı söylemek sadece şarkı söylemek değil. O müziğin, o sözün, o eserin sahibine de saygı gerektirir. Babam şu anda yaşamıyor. Söyleyeceklerse bile bence ciddi bir çalışma yapmaları lazım. Emek harcamaları lazım. Olmuyorsa bir kenara bırakılmalı. Ben önce anlayamadım, gözlerime inanamadım. Kulaklarımı kapatma ihtiyacı duydum. Babam gözüyle de şöyle bir dinlemeye çalıştım, o hiç olmadı zaten."



"Ben dinlediğimde keyif alacağım. 'Rezalet' deyip dinlemekten vazgeçmemeliyidim. Babamın orada uykusuzlukları var, emekleri var, gözyaşları var. Babamın şarkısını söylerken bence bir düşünüp, ''Yaşasaydı buna izin verir miydi?'' diye düşünmek lazım. Bence kendilerini düğmeye basıp durdurmaları lazım."