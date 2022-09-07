7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayalar Holding'in patronu inşaatı basıp çalışanları tokatladı. Fenerbahçe'nin eski başkanıydı

Kayalar Holding'in patronu inşaatı basıp çalışanları tokatladı. Fenerbahçe'nin eski başkanıydı

Kayalar Holding’in sahibi Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatın kendisinden habersiz şekilde taşerona verilmesi nedeniyle inşaatı basarak işçilere şiddet uyguladı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:19
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:59
Takip Et

Kayalar Holding'in patronu Tahsin Kaya inşaatı basıp çalışanları tokatladı Fenerbahçe'nin eski başkanıydı

Kayalar Holding'in patronu inşaatı basıp çalışanları tokatladı. Fenerbahçe'nin eski başkanıydı
+
Aa
-

Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokat attı.

Güvenlik kamera kayıtlarına ve cep telefonu görüntülerine yansıyan küfür ve tokat olayı sonrası çalışanlar Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını da yapan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı.

İNŞAATI BASTI

Holdingin yönetim kurulu üyeleri, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine Tahsin Kaya, inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.

Güvenlik kameralarına ve cep telefonlarına yansıyan küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikâyetçi oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
7.09.2022 11:32
Patron bey asıl hakaret edeceğin senden habersiz o işi veren çalışma arkadaşların, onları sırılsıklam yapsana  
 
TEOMAN
7.09.2022 11:27
Eee, artık parasına güvenenin istediğini rahatça tokatlayabildiği bir hukuk ve adalet düzenine geçtik. Karşısındaki istese paspas yapar da işte.  
 
İşçi Mahmut
7.09.2022 11:22
Görgüsüz ukala adam nasıl yapabiliyorsun. Karşındakileri sen yaratmadın Allah yarattı. Sonradan görme bu olsa gerek. Kanunen gereken yapılır inşallah  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
3
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
4
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.