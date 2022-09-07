Kayalar Holding'in patronu inşaatı basıp çalışanları tokatladı. Fenerbahçe'nin eski başkanıydı

Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokat attı.

Güvenlik kamera kayıtlarına ve cep telefonu görüntülerine yansıyan küfür ve tokat olayı sonrası çalışanlar Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını da yapan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı.

İNŞAATI BASTI

Holdingin yönetim kurulu üyeleri, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine Tahsin Kaya, inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.

Güvenlik kameralarına ve cep telefonlarına yansıyan küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikâyetçi oldu.