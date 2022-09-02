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İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı sonra tekme tokat dövdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, tırın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı, başka bir şahıs önce kurtardı, ardından tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 19:06
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İntihardan kurtardığı adamı tekme tokat dövdü

İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı sonra tekme tokat dövdü
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Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ilginç olay, Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir tırın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi. O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı. Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar etmek isteyen kişiyi dövmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

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