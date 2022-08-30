Chris Rock yeniden Oscar sunuculuğu için çağrıldığını açıkladı. Son Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yemişti

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 94'üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahnede komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük olay olmuştu.

Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyordu.

NTV'de yer alan habere göre; 57 yaşındaki komedyen, geçtiğimiz Pazar günü Phoenix komedi gösterisinde Oscar’a sunuculuk için tekrar çağrıldığını paylaştı.

Ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Rock’a Super Bowl reklamı yapmasının önerildiği ancak onu da kabul etmediği belirtildi.

