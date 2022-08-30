30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Chris Rock yeniden Oscar sunuculuğu için çağrıldığını açıkladı. Son Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yemişti

Chris Rock yeniden Oscar sunuculuğu için çağrıldığını açıkladı. Son Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yemişti

94'üncü Oscar Ödülleri'ne Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu. Olayın yankıları sürerken Rock'a yeniden sunucu olması için teklif götürüldüğü ortaya çıktı. Ancak ünlü komedyenin teklifi reddettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:19
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:20
Takip Et

Chris Rock'a yeniden Oscar sunuculuğu teklifi geldi. Will Smith sahnede ünlü komedyene tokat atmıştı

Chris Rock yeniden Oscar sunuculuğu için çağrıldığını açıkladı. Son Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yemişti
+
Aa
-

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 94'üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahnede komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük olay olmuştu.

Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyordu.

NTV'de yer alan habere göre; 57 yaşındaki komedyen, geçtiğimiz Pazar günü Phoenix komedi gösterisinde Oscar’a sunuculuk için tekrar çağrıldığını paylaştı.

Ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Rock’a Super Bowl reklamı yapmasının önerildiği ancak onu da kabul etmediği belirtildi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
2
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
3
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
6
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
7
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿WhatsApp'ta yeni dönem: İnternet alışverişi özelliği geliyor
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿160 yıl önce batmıştı. Kaybolan geminin sırrı çözüldü
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Zonguldak Alaplı Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Trabzon Hayrat Belediyesi personel alacak
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.