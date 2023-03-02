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Fenerbahçe nöbetçi mahkemede adalet arıyor

Kayeserispor deplasman yasağı üzarine Fenerbahçe resmen itiraz hakkını kullandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:39
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Kayseri nöbetçi mahkemeye Fenerbahçe başvurusu

Fenerbahçe nöbetçi mahkemede adalet arıyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin yürütmenin durdurulması amacıyla Kayseri Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun kararına tepki gösterilerek "Yukatel Kayserispor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evimizde oynadığımız karşılaşmada stadımıza gelmişken bu karar hiçbir şekilde adalete ve rekabetin eşitlik ilkesine sığmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha bu büyük yanlıştan geri adım atılmasını istiyor, 'her şeye rağmen' hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili Kayseri Nöbetçi İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma başvurusu yaptığımızı ve yetkili tüm mercileri göreve çağırdığımızı duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

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