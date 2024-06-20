Diyanet, İbadet, Ticaret

Diyanet, ticaret ve ibadet dedik ya; biraz açayım…

Amerika’da Diyanet’in kurduğu ticari şirket de, malvarlığı da var.

Diyanet Amerika’da şu isimle faaliyet gösteriyor: Diyanet Center of America (DCA)

Washington’daki Diyanet’in ticaret şirketinin adı: Turkish American Community Center Inc.

Diyanet tesislerinin ticari değeri: 88 milyon 322 bin 591 dolar. Yaklaşık 3 milyar lira.

Tesislerde yok yok.

Milyon dolarlık 11 villa,

Misafir Evi,

24 odalı Otel,

Yüz binlerce dolarlık 2 müstakil ev,

2 minareli Cami,

Restoran,

Hediye dükkanları,

Kapalı yüzme havuzu,

Hamam…

Diyanet’in tesislerinde ticaret şöyle duyuruluyor:

“Küçük ve büyük odalarımızın yanı sıra süit odalar.

Günlük kiralama ve inziva programları. (100 kişiye kadar)

Odalarımızın kapasitesi 2 ila 6 kişi arasında ve süitlerde ayrı oturma odası ve yatak odası.

Her odada özel banyo, saç kurutma makinesi, ütü, küçük buzdolabı, kahve makinesi, çalışma masası ve TV.

Ücretsiz Wifi ve kapalı otopark.

DCA Cafe’de %10 indirim.

Resmi nikah işlemleri,

Kiralık konferans, düğün ve nikah salonu,

Diyanet tesislerinde, tatil yapar inzivaya çekilir ve resmi nikah kıydırabilirsiniz.

Diyanet- USA’nın şu 2 yöneticisi neden yabancı? Basit Khan ve Patra Abuelenin

Yönetim Kurulu ise şöyle:

Başkan: Nurullah Çelebi

Genel Sekreter: Hülya Esin Eroğlu

Başkan Yardımcısı: Sibel Özkan

Sayman ve Kuran öğretmeni: Fazlı Kahraman

Üyeler: Harun Bölükbaşı, İsmail Uslu.

Baş Hukuk Müşaviri: Efe Poturoğlu

İmamlar: Yakup Kansızoğlu, Nurullah Celebi

Asistan İmam ve Müezzin: Mustafa Söyler

Yüzbinlerce dolar maaş mal olan bu resmi görevlileri kim atıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı…

Türk görevlileri anladım da şu iki isim neden var? Basit Khan, Patra Abuelenin.

Diyanet Amerika’da 31 Cami ve 1 de okul yapmış.

Atlanta Ahıska Türkleri Bergen Brooklyn Kırım Türkleri Brooklyn Eyüp Sultan Burlington Selimiye Charlotte Ahıska Türkleri Dayton Ahıska Türkleri Dayton Osman Gazi Delaware Hagerstown Ahıska Türkleri Kentucky Ahıska Türkleri Lancaster Ahıska Türkleri Levittown Yunus Emre Long Island Mevlana Massachusetts İmam Buhari Missouri Ahıska Türkleri New Haven New Jersey Hamidiye Norfolk Kuzey Carolina Ahıska Türkleri Paterson Mevlana Philadelphia Ahıska Türkleri Portland Ahıska Türkleri Kraliçe Mimar Sinan Rochester Türk Cemiyeti San Francisco Güney Delaware Springfield Ahıska Türkleri Güney New Jersey Murat Connecticut Nur Paterson Ulu

Florida Montessori Okulu: 4 yaş altı başvuru Ücreti: 100 Dolar- İadesiz. Yıllık ücret: 10,750 Aylık taksit 1.195 Dolar.

Bu camilerin imamlarına da lojmanlarına da yapılan yüzbinlerce dolar ödeme var.

Değerli özgür medya mensupları.

Siz Diyanet işleri Başkanının makam araçları ile uğraşırken;

Vatandaşların vergileri, hac ve kurban paraları ile Diyanet ve Diyanet Vakfı Amerika’da ticaret, siyaset, ibadet yaptırıyor.

Atı alan Diyanet okyanusu çoktan geçti…

Not: Katkı için gazeteci kardeşim ve TELE 1 TV’ye teşekkür ediyorum.