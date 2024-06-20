Orhan UĞUROĞLU
Diyanet, İbadet, Ticaret
Diyanet, ticaret ve ibadet dedik ya; biraz açayım…
Amerika’da Diyanet’in kurduğu ticari şirket de, malvarlığı da var.
Diyanet Amerika’da şu isimle faaliyet gösteriyor: Diyanet Center of America (DCA)
Washington’daki Diyanet’in ticaret şirketinin adı: Turkish American Community Center Inc.
Diyanet tesislerinin ticari değeri: 88 milyon 322 bin 591 dolar. Yaklaşık 3 milyar lira.
Tesislerde yok yok.
- Milyon dolarlık 11 villa,
- Misafir Evi,
- 24 odalı Otel,
- Yüz binlerce dolarlık 2 müstakil ev,
- 2 minareli Cami,
- Restoran,
- Hediye dükkanları,
- Kapalı yüzme havuzu,
- Hamam…
Diyanet’in tesislerinde ticaret şöyle duyuruluyor:
- “Küçük ve büyük odalarımızın yanı sıra süit odalar.
- Günlük kiralama ve inziva programları. (100 kişiye kadar)
- Odalarımızın kapasitesi 2 ila 6 kişi arasında ve süitlerde ayrı oturma odası ve yatak odası.
- Her odada özel banyo, saç kurutma makinesi, ütü, küçük buzdolabı, kahve makinesi, çalışma masası ve TV.
- Ücretsiz Wifi ve kapalı otopark.
- DCA Cafe’de %10 indirim.
- Resmi nikah işlemleri,
- Kiralık konferans, düğün ve nikah salonu,
Diyanet tesislerinde, tatil yapar inzivaya çekilir ve resmi nikah kıydırabilirsiniz.
Diyanet- USA’nın şu 2 yöneticisi neden yabancı? Basit Khan ve Patra Abuelenin
Yönetim Kurulu ise şöyle:
Başkan: Nurullah Çelebi
Genel Sekreter: Hülya Esin Eroğlu
Başkan Yardımcısı: Sibel Özkan
Sayman ve Kuran öğretmeni: Fazlı Kahraman
Üyeler: Harun Bölükbaşı, İsmail Uslu.
Baş Hukuk Müşaviri: Efe Poturoğlu
İmamlar: Yakup Kansızoğlu, Nurullah Celebi
Asistan İmam ve Müezzin: Mustafa Söyler
Yüzbinlerce dolar maaş mal olan bu resmi görevlileri kim atıyor?
- Diyanet İşleri Başkanlığı…
Türk görevlileri anladım da şu iki isim neden var? Basit Khan, Patra Abuelenin.
Diyanet Amerika’da 31 Cami ve 1 de okul yapmış.
- Atlanta Ahıska Türkleri
- Bergen
- Brooklyn Kırım Türkleri
- Brooklyn Eyüp Sultan
- Burlington Selimiye
- Charlotte Ahıska Türkleri
- Dayton Ahıska Türkleri
- Dayton Osman Gazi
- Delaware
- Hagerstown Ahıska Türkleri
- Kentucky Ahıska Türkleri
- Lancaster Ahıska Türkleri
- Levittown Yunus Emre
- Long Island Mevlana
- Massachusetts İmam Buhari
- Missouri Ahıska Türkleri
- New Haven
- New Jersey Hamidiye
- Norfolk
- Kuzey Carolina Ahıska Türkleri
- Paterson Mevlana
- Philadelphia Ahıska Türkleri
- Portland Ahıska Türkleri
- Kraliçe Mimar Sinan
- Rochester Türk Cemiyeti
- San Francisco
- Güney Delaware
- Springfield Ahıska Türkleri
- Güney New Jersey Murat
- Connecticut Nur
- Paterson Ulu
Florida Montessori Okulu: 4 yaş altı başvuru Ücreti: 100 Dolar- İadesiz. Yıllık ücret: 10,750 Aylık taksit 1.195 Dolar.
Bu camilerin imamlarına da lojmanlarına da yapılan yüzbinlerce dolar ödeme var.
Değerli özgür medya mensupları.
Siz Diyanet işleri Başkanının makam araçları ile uğraşırken;
- Vatandaşların vergileri, hac ve kurban paraları ile Diyanet ve Diyanet Vakfı Amerika’da ticaret, siyaset, ibadet yaptırıyor.
Atı alan Diyanet okyanusu çoktan geçti…
Not: Katkı için gazeteci kardeşim ve TELE 1 TV’ye teşekkür ediyorum.
Diyanet, İbadet, Ticaret
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