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Orhan UĞUROĞLU

Orhan UĞUROĞLU

Diyanet, İbadet, Ticaret

Diyanet, ticaret ve ibadet dedik ya; biraz açayım…

Amerika’da Diyanet’in kurduğu ticari şirket de, malvarlığı da var.

Diyanet Amerika’da şu isimle faaliyet gösteriyor: Diyanet Center of America (DCA)

Washington’daki Diyanet’in ticaret şirketinin adı: Turkish American Community Center Inc.

Diyanet tesislerinin ticari değeri: 88 milyon 322 bin 591 dolar. Yaklaşık 3 milyar lira.

Tesislerde yok yok.

  • Milyon dolarlık 11 villa,
  • Misafir Evi,
  • 24 odalı Otel,
  • Yüz binlerce dolarlık 2 müstakil ev,
  • 2 minareli Cami,
  • Restoran,
  • Hediye dükkanları,
  • Kapalı yüzme havuzu,
  • Hamam…

Diyanet’in tesislerinde ticaret şöyle duyuruluyor:

  • “Küçük ve büyük odalarımızın yanı sıra süit odalar.
  • Günlük kiralama ve inziva programları. (100 kişiye kadar)
  • Odalarımızın kapasitesi 2 ila 6 kişi arasında ve süitlerde ayrı oturma odası ve yatak odası.
  • Her odada özel banyo, saç kurutma makinesi, ütü, küçük buzdolabı, kahve makinesi, çalışma masası ve TV.
  • Ücretsiz Wifi ve kapalı otopark.
  • DCA Cafe’de %10 indirim.
  • Resmi nikah işlemleri,
  • Kiralık konferans, düğün ve nikah salonu,

Diyanet tesislerinde, tatil yapar inzivaya çekilir ve resmi nikah kıydırabilirsiniz.

Diyanet- USA’nın şu 2 yöneticisi neden yabancı? Basit Khan ve Patra Abuelenin

Yönetim Kurulu ise şöyle:

Başkan: Nurullah Çelebi

Genel Sekreter: Hülya Esin Eroğlu

Başkan Yardımcısı: Sibel Özkan

Sayman ve Kuran öğretmeni: Fazlı Kahraman

Üyeler: Harun Bölükbaşı, İsmail Uslu.

Baş Hukuk Müşaviri: Efe Poturoğlu

İmamlar: Yakup Kansızoğlu, Nurullah Celebi

Asistan İmam ve Müezzin: Mustafa Söyler

Yüzbinlerce dolar maaş mal olan bu resmi görevlileri kim atıyor?

  • Diyanet İşleri Başkanlığı…

Türk görevlileri anladım da şu iki isim neden var? Basit Khan, Patra Abuelenin.

Diyanet Amerika’da 31 Cami ve 1 de okul yapmış.

  1. Atlanta Ahıska Türkleri
  2. Bergen
  3. Brooklyn Kırım Türkleri
  4. Brooklyn Eyüp Sultan
  5. Burlington Selimiye
  6. Charlotte Ahıska Türkleri
  7. Dayton Ahıska Türkleri
  8. Dayton Osman Gazi
  9. Delaware
  10. Hagerstown Ahıska Türkleri
  11. Kentucky Ahıska Türkleri
  12. Lancaster Ahıska Türkleri
  13. Levittown Yunus Emre
  14. Long Island Mevlana
  15. Massachusetts İmam Buhari
  16. Missouri Ahıska Türkleri
  17. New Haven
  18. New Jersey Hamidiye
  19. Norfolk
  20. Kuzey Carolina Ahıska Türkleri
  21. Paterson Mevlana
  22. Philadelphia Ahıska Türkleri
  23. Portland Ahıska Türkleri
  24. Kraliçe Mimar Sinan
  25. Rochester Türk Cemiyeti
  26. San Francisco
  27. Güney Delaware
  28. Springfield Ahıska Türkleri
  29. Güney New Jersey Murat
  30. Connecticut Nur
  31. Paterson Ulu

Florida Montessori Okulu: 4 yaş altı başvuru Ücreti: 100 Dolar- İadesiz. Yıllık ücret: 10,750 Aylık taksit 1.195 Dolar.

Bu camilerin imamlarına da lojmanlarına da yapılan yüzbinlerce dolar ödeme var.

Değerli özgür medya mensupları.

Siz Diyanet işleri Başkanının makam araçları ile uğraşırken;

  • Vatandaşların vergileri, hac ve kurban paraları ile Diyanet ve Diyanet Vakfı Amerika’da ticaret, siyaset, ibadet yaptırıyor.

Atı alan Diyanet okyanusu çoktan geçti…

Not: Katkı için gazeteci kardeşim ve TELE 1 TV’ye teşekkür ediyorum.

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