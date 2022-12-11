Skandal görüntüler! Kaçak Afganları resmi plakalı araçla mahalleye bıraktılar

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde resmi araçlarla Afgan göçmenlerin bırakıldığı iddia edilen bir video paylaştı.

Videoda, vatandaşlar "06" plakalı resmi bir araçtan bırakıldıkları ifade edilen göçmenlerle ilgili olarak sürücüye, “Bunları neden bırakıyorsunuz? Bunlar buranın adamı değil, neden buraya bırakıyorsunuz, Hangi kurum? Olur mu böyle şey?” sorunlarını yöneltiyor. Şoför ise "İstanbul'a gidecekler" yanıtını veriyor.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Otobüsle buralara Afgan göçmen bırakıyorlar" ifadelerini kullandı ve o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaçak göçmenlerin Zafer Partililere yaptığı açıklamada ise “Bizi polis gönderdi” buraya dediği duyuldu