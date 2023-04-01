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Kayserispor'da flaş ayrılık. Oyuncu deprem dolayısıyla ailesiyle birlikte ülkeyi terketti

Süper Lig ekibi Kayserispor'da sürpriz ayrılık gerçekleşti. 30 yaşındaki Gustavo Campanharo ile yollar ayrıldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 00:25
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Kayserispor ayrılığı açıkladı

Kayserispor'da flaş ayrılık. Oyuncu deprem dolayısıyla ailesiyle birlikte ülkeyi terketti
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Kayserispor Kulübü resmi internet hesabından yapılan yazılı açıklamada, "3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesiyle ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Campanharo'ya kulübe verdiği emekleri için teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Kayserispor'la 25 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1.801 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı.

 

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