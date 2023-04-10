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Kayserispor Ümraniyespor'a 'dur' dedi

Kayserispor ile Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşıya geldi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 18:04
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Kayserispor evinde galip geldi

Kayserispor Ümraniyespor'a 'dur' dedi
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Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Kayserispor 3-1 kazandı.

Ev sahibinin golleri 31. dakikada penaltıdan M. Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+9'da C. Mane'den gelirken, Ümraniyespor'un tek golünü 45+2'de Umut Nayir attı.

Ümraniyespor'da I. Sackey, 90+8'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Kayserispor 44 puanla 7. sırada yer aldı.

Ümraniyespor 23 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Recep Uçar'ın öğrencileri, ligde 5 maç sonra mağlubiyet aldı.

Kayserispor ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

 

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