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Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı

Yukatel Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo, Antalya kampının iyi geçtiğini ve güzel bir atmosfer olduğunu söylerken iddialı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:03
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Kayserispor hedefi belirledi

Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Antalya kampına hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen arada hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı kırmızılı takımda keyifler yerinde.

Takım içinde güzel bir birlik ve beraberliğin olduğunu belirten Gustavo Campanharo, “Takım içerisinde çok güzel bir atmosferimiz var. Aynı zamanda antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Bu dönem sıkı çalışmak bizim için çok önemli. Bir hazırlık maçı yaptık. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Takım içindeki atmosfer güzel. Takım arkadaşlarımızla iyi zaman geçiriyoruz. Bu çalışma ligin bundan sonrası için çok önemli. Bu süreci iyi geçirip ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi

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