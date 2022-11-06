Kayserispor Gaziantep'te yenilmezlik serisini nasıl devam ettirdi. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik yazdı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor arasındaki maç 2-1'lik Kayseri galibiyeti ile tamamlandı. Böylece Kayserispor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Maçtan dakikalar;

13. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

27. dakikada Yukatel Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gavranovic'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Figueiredo'nun yerden ortasında Furkan Soyalp'ın vuruşunda top savunman döndü. Pozisyonun devamında Kitsiou'nun vuruşu ise meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Yukatel Kayserispor'un golü geldi. Kayserispor'un orta sahadan gelişen atağında Hosseini'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kemen, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Gaziantep beraberliği 52.dakikada Furkan Soyalp ile yakaladı: 1-1

Kayserispor 3 puanı 88'de gelen golle aldı. Ramazan Civelek Gaziantep deplasmanında takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor üst sıralara tırmanmaya devam etti. 23 puanla 5.sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 15 puanla 10.sırada yer aldı.