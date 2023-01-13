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Kayseri kazandı: Sivas'ta zor günler başladı

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Yukatel Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor'u farklı yendi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 21:31
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Galibiyeti hatırladı: Kayseri evinde kazandı

Kayseri kazandı: Sivas'ta zor günler başladı
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Zorlu mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Çağdaş Atan'ın başında olduğu Kayserispor oldu. Rıza Çalımbay'lı Sivasspor ise haftaı farklı mağlubiyetle kapattı.
Kayserispor'un gollerini 23. dakikada Majid Hosseini, 31 ve 69. dakikada Olivier Kemen, 41. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Sivasspor'un tek golü 52. dakikada Robin Yalçın'dan geldi.
Olivier Kemen ve Robin Yalçın, uzaktan attıkları gollerle maçın en özel anlarına imza attılar.
Ligde dört hafta sonra kazanan Kayserispor puanını 26'ya yükseltti. Üç haftadır kazanamayan Sivasspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sivasspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.
Ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligin 16. haftasında iç sahada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan, 17. haftada deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve 18. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, ligin 19. haftasında dış sahada Yukatel Kayserispor'a 4-1 yenilerek 3 puan hasretine son veremedi.
Sivasspor ligde geride kalan 18 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.
Kırmızı-beyazlılar söz konusu maçlarda 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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