10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Acil durumlarda otomobil camı nasıl kırılır? Camın yapısı kırılmaya etki ediyor

Acil durumlarda otomobil camı nasıl kırılır? Camın yapısı kırılmaya etki ediyor

Otobüslerin ve otomobillerin camı denize ya da göle düştüğünde kırılmaz ve bazen sürücülerin ya da yolcuların ölümlerine sebep olmaktadır. Peki böyle bir sorun yaşandığında hangi tekniklerle camlar kırılabilir? Elde nesne olmadan araba camı kırılabilir mi? İşte detaylar...

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:30
Takip Et

Kaza anında otomobil camı nasıl kırılır

Acil durumlarda otomobil camı nasıl kırılır? Camın yapısı kırılmaya etki ediyor
+
Aa
-

Her gün en az iki kere kullanmış olduğumuz otomobiller ve otobüsler ölüm tuzağına dönüşebilirken denize ya da göle düşüldüğünde neler yapılması gerektiği uzmanlar tarafından açıklandı.

Su, otomobilin camlarına ve kapılarına kuvvet uygular. Basınç eşitlenene kadar kapı ve camları açmak imkânsız hale gelir. İstatistiklere göre her yıl yaklaşık 400 kişi otomobillerinin içinde boğularak hayatını kaybediyor. Çünkü basınç eşitlenene kadar kişilerin beklemek gibi bir şansı olmuyor.

Acil bir durumda arabanın camlarının nasıl kıracağını bilmek bu noktada büyük önem taşıyor.

Filmlerde otomobillerin yan camını kırmak çok kolay görünmektedir ancak temperli cam kullanılmayan camlar sanıldığı kadar kolay kırılmaz. ABD Ulaştırma Bakanlığı, belirli çarpışma türlerinde birçok insanın otomobillerinin yan camlardan fırladığını belirterek yönergelerde bazı değişikliklerde bulundu. Üreticiler geleneksel temperli camdan lamine cama geçiş yaptı. Lamine camların kırılması ise çok daha zor oldu.

Böyle bir durumda yapılması gereken ilk şey, otomobilin ne tür camlara sahip olduğunu bilmektir. Ön camlar lamine olsa bile arka yan camların yine de temperli camdan yapılabileceği belirtilmektedir. Bazı camlar kırılabilse bile saniyeler içinde otomobilinizden kaçabileceğiniz anlamına geldiği için oldukça hayati önem taşımaktadır.

Temperli camı neredeyse her sert nesnenin kırabileceği uzmanlar tarafından belirtilirken lamine cam için ise farklı bir alete ihtiyaç duyulmaktadır. Lamine cam için en etkili araç, camı saniyeler içinde kesebilen ve pille çalışan bir testere olan, ön cam kesici adı verilen bir alettir. Bu, bir çekiç sallamaktan veya yaylı bir cam kırıcı kullanmaktan biraz daha karmaşık olsa da, bir otomobilin yan camını hızlı bir şekilde çıkarmak gerektiğinde tek seçenek olarak sunulur.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
2
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
4
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
5
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
6
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.