Acil durumlarda otomobil camı nasıl kırılır? Camın yapısı kırılmaya etki ediyor

Her gün en az iki kere kullanmış olduğumuz otomobiller ve otobüsler ölüm tuzağına dönüşebilirken denize ya da göle düşüldüğünde neler yapılması gerektiği uzmanlar tarafından açıklandı.

Su, otomobilin camlarına ve kapılarına kuvvet uygular. Basınç eşitlenene kadar kapı ve camları açmak imkânsız hale gelir. İstatistiklere göre her yıl yaklaşık 400 kişi otomobillerinin içinde boğularak hayatını kaybediyor. Çünkü basınç eşitlenene kadar kişilerin beklemek gibi bir şansı olmuyor.

Acil bir durumda arabanın camlarının nasıl kıracağını bilmek bu noktada büyük önem taşıyor.

Filmlerde otomobillerin yan camını kırmak çok kolay görünmektedir ancak temperli cam kullanılmayan camlar sanıldığı kadar kolay kırılmaz. ABD Ulaştırma Bakanlığı, belirli çarpışma türlerinde birçok insanın otomobillerinin yan camlardan fırladığını belirterek yönergelerde bazı değişikliklerde bulundu. Üreticiler geleneksel temperli camdan lamine cama geçiş yaptı. Lamine camların kırılması ise çok daha zor oldu.

Böyle bir durumda yapılması gereken ilk şey, otomobilin ne tür camlara sahip olduğunu bilmektir. Ön camlar lamine olsa bile arka yan camların yine de temperli camdan yapılabileceği belirtilmektedir. Bazı camlar kırılabilse bile saniyeler içinde otomobilinizden kaçabileceğiniz anlamına geldiği için oldukça hayati önem taşımaktadır.

Temperli camı neredeyse her sert nesnenin kırabileceği uzmanlar tarafından belirtilirken lamine cam için ise farklı bir alete ihtiyaç duyulmaktadır. Lamine cam için en etkili araç, camı saniyeler içinde kesebilen ve pille çalışan bir testere olan, ön cam kesici adı verilen bir alettir. Bu, bir çekiç sallamaktan veya yaylı bir cam kırıcı kullanmaktan biraz daha karmaşık olsa da, bir otomobilin yan camını hızlı bir şekilde çıkarmak gerektiğinde tek seçenek olarak sunulur.