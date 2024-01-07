Kaza sonrası bir araç cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Kaza sonrası bir araç cayır cayır yandı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası alev topuna dönen otomobil, olayı gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda gerçekleşti. Bulvar üzerinde S.A. ve S.C. idaresindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza sonrası araçlardan biri alevlere teslim oldu. Kazaya şahit olan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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