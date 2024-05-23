Kaza yapan THY uçağı uçuşa devam etti. 280 yolcunun hayatını tehlikeye attılar. Soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan THY uçağı uçuşa devam etti. 280 yolcunun hayatını tehlikeye attılar. Soruşturma başlatıldı

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağın Romanya'da kaza yapmasına rağmen uçuşa devam ettiği ortaya çıktı. 280 yolcunun hayatının tehlikeye attıkları bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Romanya'da kalkış sırasında pist aydınlatmasına ve işaret tabelalarına çarpan uçak, hasar görmesine rağmen yoluna devam etti ve bu durum üzerine Romanya'daki yetkililer tarafından bir soruşturma açıldı.

Bilgilere göre, TK1046 sefer numaralı ve Airbus A330-300 modeli olan Türk Hava Yolları uçağı, Bükreş'ten İstanbul'a gitmek üzere 258 yolcu ve 10 mürettebat ile Otopeni Havalimanı'ndan havalanmak üzereyken, pistin kenarına kayarak aydınlatma direklerini ve tabelaları devirdi.

UÇUŞA DEVAM EDİLDİ

Pist kenarındaki aydınlatma direkleri ve tabelaları deviren uçağın pilotları, duruma rağmen seferi sürdürme kararı aldılar ve uçuşa devam ettiler.

Uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi, ancak yapılan kontrollerde iniş takımlarında hasar olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Uçağın kaza yapmasına karşın Bükreş Havalimanı'na geri dönmeyip, 280 yolcunun güvenliğini riske atarak İstanbul'a uçmaya devam eden Türk Hava Yolları pilotlarına yönelik, Romanya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, uçağın pistin kuzey tarafındaki on adet kenar ışığını ve G taksi yolundaki bir bilgi tabelasını hasara uğrattığını açıkladı.

Kenar ışıklarının zarar gördüğü bölgede pistin kuzey kenarının bir kısmının zarar gördüğü tespit edildi.

Kenar ışıkları, herhangi bir hizmet kesintisi veya NOTAM gerektirmeden tamir edildi.

Olay, ciddi bir durum olarak değerlendirildi ve soruşturma süreci başlatıldı.

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