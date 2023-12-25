Kazandırmadığı için bütün limon ağaçlarını kesti. Arabası olan gelsin alsın dedi yine de alan olmadı

Artan girdi fiyatları ve yükselen maliyetler nedeniyle çiftçi üretemez, kar edemez oldu.

Aracı kuruluşlar ve nakliye fiyatları nedeniyle marketle, tarla arasındaki uçurum da derinleşirken, kazanç sağlayamayan çiftçi de çareyi üretime son vermekte buluyor.

Son olarak benzeri bir olay da Mersin’de yaşandı.

Mersinhaber’de yer alan habere göre, bahçesindeki limonlardan kar edemeyen çiftçi, onlarca limon ağacını kestirdi.

Kesilen limon ağaçlarında ise toplanmayan onlarca limon ortada kaldı.

Çiftçinin “Arabası olan gelsin alsın” diyerek limonları bedava dağıtacağını duyurmasına rağmen ise limonları almaya gelen olmadı.

Limon ağaçlarının kesildiği bahçenin görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.