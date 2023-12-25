Ekonominin en güvenilir isimlerden Şeref Oğuz yakaladı: Kamunun vicdansız zamları geri alınsın

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonominin en güvenilir isimlerden Şeref Oğuz yakaladı: Kamunun vicdansız zamları geri alınsın
Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, özel sektörden şikâyet eden iktidarın önce kamudaki fiyat artışını geri alması ya da dengelemesi gerektiğini savundu. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız kamunun vicdansız zamları geri alınsın.

Ekonomide yaşanan sorunlarla birlikte her gün yaşanan fiyat artışları ve yüksek enflasyon hemen hemen her piyasayı derinden etkilerken, ekonomi yazarı Şeref Oğuz, artan fiyatlar için özel sektörü suçlayan iktidara çağrıda bulundu.

İktidarın fahiş fiyat artışlarına karşı yaptığı tek şeyin tehditler savurmak olduğunu dile getiren Şeref Oğuz, “Ticaret bakanı, daha önceki işe yaramayana tehditlerini yineleyip durdu; ‘fahiş fiyatları geri alın’ çağrısı ile yetindi. Hatta ‘eğer fahiş fiyat artışlarını geri almazsanız, tepenize bineriz’ kabilinden şeyler söyledi.” diye yazdı.

Ancak Şeref Oğuz, fiyat artışının bayraktarının kamu olduğunu savundu. Köprü-otoyol ücretlerine yüzde 75 zam, yeniden değerleme oranı yüzde 58, enerjiden pasaporta dek her alanda kamusal fahiş fiyat artışları yaşandığını hatırlatan Şeref Oğuz, “Mademki fahiş fiyat artışlarına karşı savaş başlatıldı, o halde öncelikle kamu bu fahiş fiyat artışlarını geri alsın” ifadelerini kullandı.

Yılbaşından itibaren asgari ücrete gelecek zamla birlikte fiyatların da yukarı yönlü hareket edeceğini dile getiren Şeref Oğuz, buna bir de kamunun zamları eklenirse, fahiş enflasyon tırmanışı yaşanabileceğini altını çizdi.

Şeref Oğuz, ekonomi yönetimine, "Bakan, bizleri tehdit etmek yerine, kamunun fahiş fiyat artışlarını geri alsın veya durdursun." çağrısı yaptı.

İlgili Haberler
Bir zamanlar AKP'nin gözde yazarı olan Abdurrahman Dilipak açıkladı. Kimin paralarına el konulacak?
Bakan asgari ücret zammını ağzından kaçırdı. Asgari ücrette karar haftası
İlaçlara bugünden itibaren yüzde 25 zam geldi. Bu daha bir şey değil yılbaşından sonra daha büyüğü gelecek
Son Haberler
Jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını. 8 gözaltı Gündem
Jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını. 8 gözaltı
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti Ekonomi
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti
Bilim insanlarından felaket uyarısı. Hızla yayılıyor Sağlık
Bilim insanlarından felaket uyarısı. Hızla yayılıyor
Esenyurt'ta bina 6 katlı bina caddeye doğru çöktü Gündem
Esenyurt'ta bina 6 katlı bina caddeye doğru çöktü
Ötenazi bir ülkede daha yasallaşıyor Dünya
Ötenazi bir ülkede daha yasallaşıyor
Yurt dışından telefon ve araç getirenler dikkat. Kural değişiyor Teknoloji
Yurt dışından telefon ve araç getirenler dikkat. Kural değişiyor
Kırıkkale ve Düzce’de toplamda 21 kaçak yakalandı Gündem
Kırıkkale ve Düzce’de toplamda 21 kaçak yakalandı