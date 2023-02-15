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Keanu Reeves'in sevgilisi takipçilerini depremzedeler için AHBAP ve AKUT'a yardım etmeye çağırdı

Los Angeles'ta yaşayan ve bir görsel sanatçı olan 49 yaşındaki Alexandra Grant, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki büyük depremden etkilenen insanlar için yardım çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:44
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Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant, takipçilerini depremzedeler için yardıma çağırdı

Keanu Reeves'in sevgilisi takipçilerini depremzedeler için AHBAP ve AKUT'a yardım etmeye çağırdı
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Hollywood'un en yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant da görünüşe göre onun kadar duyarlı biri. Resim, video, heykel gibi sanat dallarını bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Grant, Instagram sayfasında "freeze magazine" adlı hesabın paylaşımına yer verdi.

Bu paylaşımın yanına da bir not düştü Grant. Takipçilerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Alexandra Grant "Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız bir gün. Küresel toplum için ve henüz tanışmadığımız insanlarla empati kurmak için" diye yazdı.

Alexandra Grant, paylaşımında depremin büyüklüğü ve etkilediği alan hakkında bilgiler verdi. Yıkıcı etkilerini anlattı. Sonra da takipçilerini AHPAP ve AKUT derneklerini etiketleyerek depremzedelere yardıma çağırdı.

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