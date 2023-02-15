Keanu Reeves'in sevgilisi takipçilerini depremzedeler için AHBAP ve AKUT'a yardım etmeye çağırdı

Hollywood'un en yardımsever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant da görünüşe göre onun kadar duyarlı biri. Resim, video, heykel gibi sanat dallarını bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Grant, Instagram sayfasında "freeze magazine" adlı hesabın paylaşımına yer verdi.

Bu paylaşımın yanına da bir not düştü Grant. Takipçilerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Alexandra Grant "Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız bir gün. Küresel toplum için ve henüz tanışmadığımız insanlarla empati kurmak için" diye yazdı.

Alexandra Grant, paylaşımında depremin büyüklüğü ve etkilediği alan hakkında bilgiler verdi. Yıkıcı etkilerini anlattı. Sonra da takipçilerini AHPAP ve AKUT derneklerini etiketleyerek depremzedelere yardıma çağırdı.