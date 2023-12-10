Ünlü aktöre maskeli hırsız şoku. Neyse ki John Wick evde değildi

Keanu Reeves'in Los Angeles'taki evi Çarşamba akşamı bir kez daha hırsızlık olayının hedefi oldu. Kolluk kuvvetleri kaynakları, kar maskeli davetsiz misafirlerin aktörün evine girmeyi başardıklarını ve polisler gelmeden önce olay yerinden başarıyla kaçtıklarını açıkladı.

Keanu Reeves'in evinden bir adet ateşli silah çalındı

İlk alarm, isimsiz bir telefonun polisleri akşam saat 7 civarında Reeves'in mülküne izinsiz giren potansiyel bir kişi konusunda uyarmasıyla verildi. Derhal harekete geçen polis kapsamlı bir arama yaptı ancak tesiste kimseyi bulamadı. Ancak, bu kez saat 01.00 sularında mülkte bir alarm tetiklendiğinde bir kez daha gelmeleri gerekti.

Güvenlik kameraları, yüzleri kar maskeleriyle gizlenmiş birden fazla kişinin eve girmek için bir pencereyi kırarken görüldüğü bir sahneyi kaydetti. Hırsızlar cesur bir hareketle Reeves'in evinden bir ateşli silahı alıp hızla kaçmayı başardılar. Neyse ki olay sırasında aktör evde bulunmuyordu.

Bu talihsiz olay Keanu Reeves'in evinde ilk kez karşılaştığı güvenlik tehdidi değil. Reeves'in evi 2014 yılında da art arda iki hırsız tarafından hedef alınmış ve yaşam alanının savunmasızlığı vurgulanmıştı. Ayrıca bu yılın başlarında Reeves, evine geldiği iddia edilen bir sapığa karşı geçici yasaklama emri çıkartarak yasal koruma talep etmişti.

Dedektifler şu anda failler hakkında daha fazla ipucu bulabilmek umuduyla hem aktörün evindeki hem de çevredeki video görüntülerini inceliyor. Polise yapılan ilk çağrının evi gözetleyen biri tarafından yapılmış olabileceği ihtimali, aktörün güvenliğini ihlal etmek için önceden planlanmış ve koordineli bir çaba olduğunu düşündürüyor.