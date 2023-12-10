Ünlü aktöre maskeli hırsız şoku. Neyse ki John Wick evde değildi

Keanu Reeves'in Los Angeles'taki evi, kar maskeli hırsızlar tarafından hedef alındı. Hırsızlar, aktörün evinden bir ateşli silah çalarak kaçmayı başardı. Olay sırasında Reeves evde değildi. Polis, failleri bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü aktöre maskeli hırsız şoku. Neyse ki John Wick evde değildi

Keanu Reeves'in Los Angeles'taki evi Çarşamba akşamı bir kez daha hırsızlık olayının hedefi oldu. Kolluk kuvvetleri kaynakları, kar maskeli davetsiz misafirlerin aktörün evine girmeyi başardıklarını ve polisler gelmeden önce olay yerinden başarıyla kaçtıklarını açıkladı.

Keanu Reeves'in evinden bir adet ateşli silah çalındı

30420231057001598977-1.jpg

İlk alarm, isimsiz bir telefonun polisleri akşam saat 7 civarında Reeves'in mülküne izinsiz giren potansiyel bir kişi konusunda uyarmasıyla verildi. Derhal harekete geçen polis kapsamlı bir arama yaptı ancak tesiste kimseyi bulamadı. Ancak, bu kez saat 01.00 sularında mülkte bir alarm tetiklendiğinde bir kez daha gelmeleri gerekti.

640xauto-002.webp

Güvenlik kameraları, yüzleri kar maskeleriyle gizlenmiş birden fazla kişinin eve girmek için bir pencereyi kırarken görüldüğü bir sahneyi kaydetti. Hırsızlar cesur bir hareketle Reeves'in evinden bir ateşli silahı alıp hızla kaçmayı başardılar. Neyse ki olay sırasında aktör evde bulunmuyordu.

30420231058201593504-1.jpg

Bu talihsiz olay Keanu Reeves'in evinde ilk kez karşılaştığı güvenlik tehdidi değil. Reeves'in evi 2014 yılında da art arda iki hırsız tarafından hedef alınmış ve yaşam alanının savunmasızlığı vurgulanmıştı. Ayrıca bu yılın başlarında Reeves, evine geldiği iddia edilen bir sapığa karşı geçici yasaklama emri çıkartarak yasal koruma talep etmişti.

Dedektifler şu anda failler hakkında daha fazla ipucu bulabilmek umuduyla hem aktörün evindeki hem de çevredeki video görüntülerini inceliyor. Polise yapılan ilk çağrının evi gözetleyen biri tarafından yapılmış olabileceği ihtimali, aktörün güvenliğini ihlal etmek için önceden planlanmış ve koordineli bir çaba olduğunu düşündürüyor.

İlgili Haberler
Keanu Reeves kendi hakkında bilinmeyenleri açıkladı
İYİ Parti John Wick 4 gibi reklam filmi yayınladı. Filmin başrolü Keanu Reeves çok kıskanacak
Keanu Reeves'e hayranından şaşırtan evlilik teklifi
Aktör Keanu Reeves bilim insanlarına teşekkür etti
Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in adı ölümcül bir kimyasala verildi
Keanu Reeves'in sevgilisi takipçilerini depremzedeler için AHBAP ve AKUT'a yardım etmeye çağırdı
Keanu Reeves'in takıntılı hayranıyla başı dertte! Evine gizlice girip ‘akrabasıyım’ dedi
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Manchester City 3 dakikada işi bitirdi! Spor
Manchester City 3 dakikada işi bitirdi!
Adalet Bakanı Tunç’tan Kritik ‘yargı paketi’ açıklaması Gündem
Adalet Bakanı Tunç’tan Kritik ‘yargı paketi’ açıklaması
Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak sözler: Kan, savaş, ihtiras, tutku... Spor
Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak sözler: Kan, savaş, ihtiras, tutku...
Tuba Büyüküstün ödül törenine korku filminden çıkmış gibi geldi. Sosyal medyanın diline düştü Magazin
Tuba Büyüküstün ödül törenine korku filminden çıkmış gibi geldi. Sosyal medyanın diline düştü
Davutoğlu resmen açıkladı. 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım' Gündem
Davutoğlu resmen açıkladı. 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım'
Göztepe Başkent'te kazandı 3'te 3 yaptı Spor
Göztepe Başkent'te kazandı 3'te 3 yaptı
Fenerbahçe'nin 100. derbi zaferinin perde arkası. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe'nin 100. derbi zaferinin perde arkası. Fatih Saboviç yazdı