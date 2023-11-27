Kebabiye otu ses kısıklığını böyle geçiriyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kış hastalıklarını en önemli belirtilerin birisi olan ses kısıklığı geçiren kebabiye otu dikkat çekti.

Kebabiye bitkisinin en büyük faydalarından biri ses kısıklığına iyi gelmesiyle biliniyor. Bu nedenle bitkiye halk arasında ''müezzin ilacı'' dendiğinin altı çizildi.

SES KISIKLIĞI NEDİR?

Normalde çok net olan sesinizde değişimler, boğuklaşmalar gündemdeyse buna neden olan sorunları araştırmakta fayda vardır. Çünkü ses kısıklığı, bir hastalık değil de bir hastalığın belirtisi olarak karşınıza çıkabilir.

KEBABİYE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kebabiye bitkisi ile hazırlanan çayın yapımı çok basittir. 2 kişi için 2 su bardağı suya 7-8 gram kadar kebabe tozu ilave edilir.

Su kaynadıktan sonra kebabe tozu çaydanlığın içine atılır. Birkaç dakika demlenmesi beklenir ve afiyetle içilir.

Kebabiye çayının sağlığa faydaları olduğu bilinmekle birlikte, beslenme uzmanları günde bir fincandan fazlasının zararlı olabileceğini belirtmektedir.