Kedi tırnağı bitkisinin şaşırtan yararları

Diğer adıyla Kebere otu olarak anılan Kedi Tırnağı bitkisi özellikle karaciğer rahatsızlıklarında takviye kuvvet olarak kullanılıyor. İşte kedi tırnağının yararları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Kedi tırnağı bitkisinin şaşırtan yararları

Kedi Tırnağı bitkisinin Latince adı: Capparis Spinosa. Bahar aylarında beyaz renkli çiçekler açan, dikenli bir bitkidir. Anadolu, Orta ve Güney Avrupa ile Kıbrıs'ta yaygın. Meyveleri ve çiçek tomurcukları kullanılıyor. Tomurcuklardan sirke ile salamura yapılarak kebere turşusu imal ediliyor. İlaç olarak kullanmak için ise kurutulmuş meyve ve çiçek tomurcukları suyla kaynatılıyor. Tanen, flavon glikozitleri ve karbonhidratlar içeriyor.

KEDİ TIRNAĞININ YARARLARI

Kendiliğinden yetişen, sürekli yeşil kalan, çatı biçiminde bir bitki. Su istemez, güneşi seven bir bitkidir ve kurak topraklarda kolayca yetişebilir. Yurdumuzda özellikle Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu`da yetişir. Erozyon kontrolü özelliği olduğu gibi hemoroid gibi çeşitli hastalıklara da iyi gelmektedir. Çiçek açmadan tomurcuklar toplanır, tuz veya sirke içinde bekletilir ve mutfaklarda kullanmak için hazırlanılır.
Tavsiye edilen hastalıklar arasında Dalak ve ciğer hastalıkları, ishal, iştahsızlık, ülser geliyor. İdrar söktürücü ve kabız yapıcı etkilere sahip. 30 gram kedi Tırnağı bitkisi kebere 1 litre suda kaynatılır ve günde 3 bardak içiliyor.

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